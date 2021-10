La inseguridad de Córdoba es total y los delincuentes arrasan con los bienes y los sueños de los indefensos cordobeses que se resignan ante la impunidad que disfrutan los ladrones, como los que vaciaron el local que Gonzalo abrió en Argüello en agosto y para el que se endeudó.

Sin consuelo y con la amargura de ver sus ilusiones y esfuerzos pisoteados, el comerciante se quedó sin nada, justo cuando apostaba a las ventas previas al Día de la Madre, en su local de avenida Donato Álvarez al 8.800, que quedó vacío.

Le robaron hasta el derecho a vivir tranquilo

Rompiendo la puerta trasera del local, los malvivientes entraron y arrasaron con todo a su paso: “No me dejaron nada. Me destrozaron, me hicieron bosta”, lamentó Gonzalo en declaraciones a El Doce.

“No sé cómo vamos a hacer ahora. A toda la plata la conseguí de préstamos. Tuve que vender una moto, todo de a poco y de la noche a la mañana vienen y te quedás sin nada”, dijo el comerciante en una súplica que no tendrá respuesta, en otro robo más que quedará impune.

Como ocurre en cada robo en la provincia de Córdoba, las cosas no se recuperarán y tampoco la calma porque la injusticia rompe la vida cotidiana: “Es doloroso, me cago laburando para tener algo y no se puede. No entiendo por qué pasó todo esto, por qué hay que estar cuidándose”, cerró.