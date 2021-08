La inseguridad es total y a cada hora se registran asaltos y robos en cada rincón de la provincia de Córdoba, donde los delincuentes hacen lo suyo y lo sufren vecinos indefensos como este hombre que cumple aislamiento en un hotel y al que le han desvalijado la casa en su ausencia.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: logró abrir su taller y se lo desvalijaron

Se trata de un vecino contagiado con la variante delta que tuvo que trasladarse a un hotel junto con sus hijos mientras su mujer debió ser internada por este mal y que estando fuera de casa fue saqueado por los malvivientes, en barrio Residencial San Roque.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: roban hasta las ollas de un comedor solidario

Sin consuelo y desde su aislamiento, la víctima expresó: “Entraron a robar a mi casa. Estoy con mis hijos en un hotel. Mi señora está internada. Estoy cansado. Es la segunda noche que estamos acá y nos entraron a robar”, declaró a El Doce, este jueves.

//Mirá también: Inseguridad sin límites en Córdoba: se robaron el portón de ingreso a un club

“Yo soy positivo con mi hija, mis dos hijas y mi hijo de 6 años, que fue el último positivo. Los chicos están re bien, no tienen síntomas desde la semana pasada que dimos positivo. Mi señora está internada, también me llamó llorando que se quiere ir, que va a pedir el alta voluntaria. Está bien gracias a Dios, pero no puede ser que ya nos hagan tantas cosas”, se lamentó.

Sobre el asalto, explicó que “los vecinos me estaban cuidando todo, yo dejé las luces prendidas. Pero no pueden estar las 24 horas cuidando mi casa. Llamé a la Policía y vieron que rompieron la puerta”, relató.