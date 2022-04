Un invento cordobés podría ayudar al tratamiento de la migraña reduciendo el consumo de fármacos. Se trata de Viex Tens, una vincha que reduce el dolor, a través de estimulación eléctrica. El invento fue realizado por la start-up Dienes y espera ser aprobado para su lanzamiento en el mercado.

En las primeras pruebas, el dispositivo médico mostró que puede reducir hasta un 75% el nivel de dolor. A través de varios electro estimuladores a la altura de la frente, la vincha genera tenues estímulos eléctricos sobre la piel, inyectando microelectricidad en el nervio trigémino. Esta acción inhibe el dolor.

El invento cordobés que podría mejor la calidad de vida de quienes padecen esta patología. Foto: UNCiencia

“Genera alivio especialmente en personas que no pueden recibir medicación especial. La estimulación eléctrica es casi imperceptible, como un cosquilleo. Algunas personas no sienten nada y es realmente efectivo”, comentan desde el equipo de investigación en una nota publicada en UNCiencia.

Diego Beltramone, director de la carrera de BioIngeniería de la Universidad Nacional del Córdoba y uno de los fundadores de la startup, aseguró a La Voz que esperan obtener todas las certificaciones para mediados de 2023 y estima que el producto podría estar disponible para los pacientes en 2024.

A la espera de su aprobación

“Estamos en las etapas previas para poder comercializarlo. Tenemos que obtener la certificación de Anmat para su venta a nivel nacional, o del Ministerio de Salud de Córdoba, para comercializarlo en la provincia”, comentó el ingeniero.

Y detalló: “La idea no es competir con los tratamientos farmacológicos que ya existen. Especialmente nos enfocamos en dos casos de migraña: pacientes que se acostumbraron a las drogas y que ya no pueden subirle la dosis, y embarazadas que no pueden recibir estos medicamentos”, detalló.