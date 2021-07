Un auto que funciona a base de basura, ese es el invento de un altagraciense que revoluciona la ciudad. El artífice de la invención es el ingeniero Edmundo Ramos quien construyó un vehículo que genera combustible a base de residuos.

“Para mí es un servicio a la humanidad porque no tengo ningún interés económico con esto”, dijo Ramos al móvil de Crónica Mediodia de Canal 10. Haciendo referencia a que no se trata de un invento para comercializar sino para aportar a la sociedad.

El ingeniero Edmundo Ramos puso en funcionamiento el primer auto que usa basura como combustible. Radio Verdad

En este sentido, Edmundo puso a disposición, en sus redes sociales, los planos del vehículo sobre cómo fue la constucción, por si alguien quiere tomarlos y copiarlos. “El petróleo no es infinito, algún día se va a acabar y ¿Con qué se puede reemplazar el petróleo? Con algo que no se acabe nunca y la basura no se va a acabar nunca”, dijo.

El vehículo convierte residuos secos en combustible. Radio Verdad

¿Cómo funciona el auto-basura?

El vehículo se llena con basura seca y combustible, como cáscaras de nuez, de maní, carozos de aceituna y durazno, restos de poda, pedazos de madera, carbón, entre otros. “El gasificador (la parte más importante) es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros, no es una usina termonuclear”, explica.

El gasificador se llena con basura y desde abajo se prende fuego con un fósforo. “La combustión incompleta de la basura genera monóxido de carbono, que es un gas combustible”, detalla el ingeniero al medio antes mencionado.

El próximo objetivo de Edmundo será viajar desde La Quiaca a Usuhaia para demostrar la efectividad de su vehículo ecológico.