La zona sur de Córdoba vuelve a ser escenario de la inseguridad y, en esta ocasión, los delincuentes no sólo robaron a la joven sino que también la manosearon. El hecho ocurrió a plena luz del día, en avenida Fuerza Aérea, cuando la joven se dirigía a su trabajo.

La víctima se encontraba esperando el colectivo, cuando una moto negra se acercó y la abordó para robarle. En diálogo con El Doce, la joven aseguró que los dos motochoros le robaron el celular, la manosearon y también la golpearon.

“Se bajó uno, me agarró de atrás y me empujó contra su moto. Me tomó del cuello y me pidió plata. Le dije que no tenía nada y le mostré la billetera vacía. Me la sacó y la tiró al piso”, declaró a Telenoche. Acto seguido, el ladrón comenzó a manosearla.

Quisieron robarle y los delincuentes, terminaron manoseándola. Foto: El Doce

El delincuente vio que la joven tenía el celular debajo del pantalón y la remera, la golpeó y la apuntó con su arma. “Rogué por mi vida y le di el teléfono. Le pedí ‘por favor’ que no me matara, pero me siguió apuntando en la cabeza”, continuó.

Según declaró, eran las 12 del mediodía “estaba lleno de gente y había un patrullero a media cuadra, que no hizo nada”. Asimismo, hizo un pedido por más seguridad: “Quiero pedirle a Liliana Zárate que ponga más seguridad en la zona. Es terrible el peligro que se corre”.