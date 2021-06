La jubilada que fue hallada sin vida en su casa de Laboulaye murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y su cuerpo presenta signos de haberse defendido de una agresión, de acuerdo a los datos preliminares que surgen de la autopsia, realizada en la morgue judicial del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

Se trata de una adulta mayor, de 80 años de edad, a quien encontraron muerta este martes en el interior de su vivienda de calle Alvear al 438 casi Hipólito Yrigoyen de Laboulaye.

Mientras se realizaban esas pericias, la Policía efectuó allanamientos en la zona ordenados por la fiscal de Instrucción de Laboulaye, Georgina Osellapero no han registrado avances y no hay detenidos, por este hecho en el que perdió la vida Elena Isabel Piquer, de 80.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero hay indicios de que no se habría tratad de un robo: “en la vivienda no había signos de robo. Estaba todo en orden”, afirmó uno de los investigadores en declaraciones a Puntal.