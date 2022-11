Hernán Bernardello sigue en Belgrano: y marcó la diferencia del fútbol cordobés con el rosarino

En las próximas horas Belgrano anunciará de manera formal que Hernán Bernardello (36 años) continuará en el club de Alberdi, al que llegó en 2019 y en el que fue pieza importante para el ascenso, por lo que transmitió al grupo. Un referente.

“Hablaron conmigo, saben que mi deseo ese quedarme así que nos vamos a sentar para terminar con los detalles”, afirmó el ex volante de Newell’s. Justamente, además de rescatar el valor de la campaña del Belgrano que regresó a Primera, enfatizó las diferencias con el fútbol rosarino, donde se formó, su ciudad cuna.

“En Rosario nos enseñan a odiar al rival, y está mal. En Córdoba el folclore es distinto, hay rivalidad pero celebro como se vive el fútbol cordobés”, destacó en una entrevista con De la cancha al living, por canal ShowSport.

En ese sentido, tomó como ejemplo a Wilfredo Olivera, quien ascendió con Talleres y con Belgrano. “Tiene los tatuajes, con las iniciales y las fechas. Yo no jugaría en Rosario Central, ni loco, y tampoco me haría un tatuaje. aunque ascendiera”, expresó.

Y completó: “Pero no soy de chicanear. Es un gran momento para el fútbol cordobés, con Belgrano en Primera, Talleres que hizo una muy buena Copa Argentina, Instituto y Racing buscando subir de categoría... Se nota que los clubes están haciendo las cosas bien”.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, firmó la extensión de contrato para Francisco Oliver. Foto: Twitter @Belgran

BERNARDELLO Y EL CORAZÓN CELESTE

“Belgrano me robó un pedazo del corazón. Yo vengo de otro lugar, hincha de otro club, pero es imposible no querer a Belgrano estando adentro” aseguró Bernardello. Y lo graficó en las comparación con los estadios y las convocatorias. “Defiendo la camiseta a muerte y me encanta el Gigante de Alberdi porque explota de gente. En el Coloso de Newell’s me pasa lo mismo”.

Y más allá seguir en las canchas un año más, piensa en el corto plazo un futuro también ligado a Belgrano. “Llegué hace cuatro años, me familia está muy a gusto, mi hija muy bien en el colegio y será difícil llevarla a otro lado. Yo estoy terminando el curso de técnico y también hago el de manager deportivo. Hay que prepararse, adquirir conocimientos”.