Todo indicaba que se iba a quedar en Belgrano, porque su vocación era seguir y había un principio de acuerdo con el club. Pero en la semana se oficializó que Hernán Bernardello no continuará en el plantel en Primera División y se despidió de los hinchas con una publicación en las redes sociales y una velada crítica a la dirigencia, por la manera en que se lo comunicaron.

Con 36 años, fue parte del plantel que consiguió el ascenso con una campaña histórica. No fue titular ni jugó tanto, pero aportó desde su experiencia en el vestuario. Y más allá de la sorpresa, porque según aclaró primero le habían dicho que iba a seguir, dejó en evidencia su cariño por la institución.

El adiós de Hernán Bernardello a Belgrano, con una mirada crítica. Foto: Twitter @jdanibarcel

La publicación en Instagram repercutió ampliamente, con un sinnúmero de comentarios. El primero, de Pablo Vegetti, su amigo. “Te quiero hermano para siempre”, escribió el goleador, cuya continuidad en Belgrano aún no se confirmó.

ASÍ SE FUE BERNARDELLO DEL PIRATA

“Llego el momento de despedirme y decir gracias. En principio me dijeron que iba a continuar pero ayer la comisión directiva tomó la decisión de que no iban a contar conmigo”.

“Triste por la situación porque mi deseo era seguir en el club y por la forma que eligieron para decirme que no me renovaban, los futbolistas antes somos personas. Elijo siempre la comunicación clara y sincera, cómo base del profesionalismo con el que trabajo y vivo”.

“Solo me queda agradecer y espero no olvidarme de ninguno A todos mis compañeros que me hicieron pasar un año inolvidable en todo sentido. Con mucho respeto y unidad fuimos en busca de un sueño y pudimos cumplirlo. Somos campeones”

“A todos los auxiliares que trabajan en el club y que siempre están con una sonrisa y tirando para adelante, los utileros (los quiero mucho Chicho, Pato, Huguito y Chaco), todo el cuerpo médico (Pela y Mati) y absolutamente toda la gente que trabaja para Belgrano y dan la vida por el club”.

“Agradecer a la comisión anterior por haber confiado en mi y darme la oportunidad de venir a representar un club tan Grande. Y también a la comisión actual”.

“Al hincha de Belgrano (que locura hermosa tienen!! ) Agradéceles siempre, no pierdan nunca esa fidelidad !!, hoy donde quiera que esté tiene un hincha más, sepan que los voy a extrañar mucho”.

“Gracias por tanto Pirata cordobés”.