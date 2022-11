Rumbo al Mundial Qatar 2022: El Cuti Romero y el riesgo de quedar afuera

Luego del último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022, ante Emiratos Árabes Unidos, habló Lionel Scaloni, el entrenador del combinado albiceleste y sembró dudas sobre la lista definitiva que jugará desde el martes la máxima competencia futbolística.

“Hay jugadores que no están del todo bien”, anunció Scaloni en la conferencia post partido. Uno de ellos es Cristian Romero que no estuvo ni entre los suplentes en el amistoso en Abu Dhabi. El ex Belgrano sufrió en agosto una lesión muscular en el Tottenham Hotspur y no tuvo mucha continuidad en los últimos partidos.

Los cordobeses "Cuti" Romero y Julián Álvarez se ponen a punto en el entrenamiento argentino en Abu Dhbai. (@Argentina) Foto: @Argentina

Los otros que serán observados atentamente por el cuerpo médico y técnico de la Selección son Marcos Acuña, que salió en el entretiempo del amistoso ante EAU, y Nicolás González. “Tenemos tiempo hasta el lunes 21 para hacer modificaciones en la lista por si no llegan bien”, dijo el entrenador argentino.

Scaloni deslizó que hay jugadores que pueden ser baja en la selección (AFA) Foto: Afa

Así, el rumor de que el Cuti y sus dos compañeros se perderían de jugar el Mundial va tomando fuerza. Según el sitio Doble Amarilla, los tres futbolistas serán evaluados el jueves y allí se decidirá si continúan o no en la lista.

Los jugadores que son parte de la lista de reserva son el ex Talleres Facundo Medina, que sería quien reemplace a Romero, Thiago Almada y Ángel Correa. Además del arquero Juan Musso.