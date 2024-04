Habló la médium que conectó a Javier Milei con Conan, el perro muerto que nació en Córdoba

Celia Melamed es la médium que conectó Javier Milei con Conan, el perro que nació en Córdoba en 2004 y murió en mayo de 2017. En las últimas horas, habló y contó detalles de cómo comunicó al ahora presidente con el difunto.

HABLÓ LA MÉDIUM QUE CONECTÓ A MILEI CON CONAN

“Uno siente como una apertura en la zona del pecho”, explicó la mujer, en diálogo con Migue Pardos, sobre las consultas que realiza mediante videollamadas o encuentros presenciales. Ella indicó que conecta con los difuntos a través de una fotografía.

Celia Melamed, la médium de los perros de Javier Milei, habló por primera vez desde aquella entrevista con Periodismo Para Todos. (PPT)

Melamed detalló que puede sintonizar con la frecuencia energética de los animales, empieza a sentir y a comunicarse con ellos. “Todos podemos hacerlo, pero nos desacostumbramos a hacerlo”, aseveró.

En este contexto, la profesional agregó que pone en palabras el sentimiento del animal fallecido para poder “resolver la situación”. Además, detalló que la práctica es “muy antigua aunque rara para nosotros”, en alusión a Argentina.

LOS DETALLES DE LA RELACIÓN ENTRE MELAMED Y LA FAMILIA MILEI

Luego, Melamed recordó que conoció a Milei en 2016 o 2017 cuando Conan “estaba muy mal y estaba atendido por veterinarios” que la conocían, según especificó. “Él me llamó, yo no conocía quién era y fui a su casa para una consulta. El perro estaba enfermo”, agregó.

Milei en una vieja foto con sus perros.

En este marco, detalló que el Presidente le preguntó por si era posible la reencarnación. “Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares”, ponderó.

Paralelamente, aclaró: “¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ese, podés sentir que no, que son otras almas, otros animales… La verdad es que es un detalle”.

Javier Milei junto a Karina, su hermana. Foto: Redes Sociales

Asimismo, aclaró que ya no trabaja con la familia Milei, aunque quedó “buena relación, porque son personas entrañables, queribles. Es gente que aprecio mucho. Charlamos, saludos para cumpleaños, Navidad”.

POR QUÉ MELAMED NO HABLÓ ANTES

Por último, aclaró que ella, tras la viralización y repercusión de su actividad con Milei, se asesoró con una abogada, quien le recomendó no brindar entrevistas periodísticas. “Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, que me pedían que le dijera a Conan que le diga a Milei no sé qué, que era una estafadora…”, concluyó.

La médica veterinaria también señaló que le enseñó a Karina Milei a cómo comunicarse con animales: “En aquel momento, era una persona curiosa a la que le interesó el tema, como otros clientes que tuve”.