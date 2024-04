Acusaron a una facultad de la UNC de adoctrinamiento y Javier Milei avaló los dichos

Durante el fin de semana, comenzó a circular en redes sociales un trabajo práctico de la Facultad de Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El motivo de su publicación fue por supuesto adoctrinamiento a los alumnos, algo que fue compartido por el presidente Javier Milei, Karina Milei y cientos de seguidores de La Libertad Avanza. En tanto, la facultad señaló que hubo hostigamiento y persecución.

La institución educativa emitió un comunicado, en el que “expresa su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Taller de Lenguaje y Producción Gráfica Cátedra A”.

ACUSARON DE ADOCTRINAMIENTO A UNA FACULTAD DE LA UNC: LOS MOTIVOS

Una materia de la carrera de comunicación social dio como trabajo práctico la cobertura periodística de la marcha universitaria del próximo martes. Ante esto, un medio de comunicación de derecha acusó a la FCC de adoctrinamiento, algo que “habilitó la escalada de odio e irracionalidad” en X (exTwitter).

El reposteo de Karina Milei en X. Foto: Redacción Vía Córdoba

La acusación de adoctrinamiento por parte de Javier Milei. Foto: Redacción Vía Córdoba

Esa información, calificada como falsa por parte de la facultad, fue reposteada por Karina Milei y luego por el presidente, Javier Milei, quienes también señalaron que se trataba de un caso de adoctrinamiento. Ante esto, la facultad señaló: “La cobertura del hecho periodístico de la semana es, para nuestros alumnos, un ejercicio fundamental. Formamos periodistas, no twitteros”.

“Este hecho es gravísimo y atenta no solo contra la libertad de cátedra y la autonomía universitaria -banderas de nuestra Reforma del 18-, sino contra la integridad de los miembros de nuestra comunidad educativa”, continuó. “Como profesionales y formadores de periodistas y comunicadores sociales rechazamos el acoso y las injurias”, afirmó en el comunicado.

“Somos parte de una Universidad con más de 400 años de historia, garantizando la educación pública y la producción social, cultural, científica y tecnológica”, concluyó.

El comunicado emitido por la Facultad de Comunicación. Foto: Redacción Vía Córdoba

LA PREOCUPACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA UNC ATACADOS

El trabajo práctico en cuestión tiene como consigna la realización de “textos informativos” a partir de la asistencia a la marcha. Actividades de este tipo forman parte de la currícula desde hace años, ya que la cobertura de hechos noticiables es esencial en el ejercicio periodístico. Así, se han cubierto desde elecciones, concurriendo a bunkers de todos los partidos, hasta siniestros viales, con la idea de salir a las calles, buscar fuentes y producir noticias con lo recolectado.

“Nos stalkearon las cuentas, somos víctimas de escraches y estamos viviendo situaciones que generan en el trabajo docente amedrentamiento, miedo y angustia, lo que dificulta dar clases normalmente”, dijeron desde la cátedra a Cba24n.

Asimismo, aclararon que “el trabajo práctico no es ninguna maniobra de adoctrinamiento. La actividad es obligatoria pero ir a la marcha no es obligatorio”. “Quienes no pudieran concurrir a la cobertura tienen la opción de generar la actividad práctica que será objeto de evaluación y calificación, a través de otros mecanismos, como consultar a otros medios y/o haciendo llamadas telefónicas, y demás recursos y herramientas que crean pertinentes”, explicaron.