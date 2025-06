La Libertad Avanza sale a afiliar de manera masiva este sábado en Córdoba

Con una organización muy importante, La Libertad Avanza llevará a cabo este sábado una campaña de afiliación masiva en Córdoba. Será tanto en la capital como en el interior.

Esta acción es la demostración de fuerza del armado político y territorial del partido que preside Karina Milei a nivel nacional y que profundiza su expansión de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, en las que el principal objetivo de LLA es ampliar la cantidad de diputados y senadores en el Congreso Nacional, hicieron saber sus dirigentes locales.

Jorge Silvestre, coordinador de LLA para el departamento capital le detalló a Vía Córdoba: “En la ciudad de Córdoba, habrá stands atendidos por los referentes de cada una de las 14 seccionales y por sus equipos de colaboradores. En el interior, también dispondremos de lugares de afiliación, en todos los departamentos.”

Respecto del objetivo de esta campaña, Silvestre dijo: “queremos responder a la inquietud que tiene en común muchísima gente que no sabe cómo afiliarse y que quiere hacerlo. Y así como lo hizo la propia Karina Milei en Buenos Aires, yendo por muchas partes, acá y tal como también ya lo hemos hecho, acercamos la afiliación a la gente. Porque no es algo que se pueda hacer on line.”

Karina Milei, durante las jornadas de afiliación que realizó meses atrás LLA en CABA.

Qué se debe llevar para afiliarse a La Libertad Avanza y ¿en qué consiste el trámite?

Silvestre también detalló qué debe llevar la gente que quiera afiliarse y en qué consiste el trámite. “Deben llevar su DNI y una fotocopia del mismo, de frente y dorso. Se llenan unas planillas, en la que, entre otras cosas, se renuncia a la afiliación a otro partido, en caso de que existiera esa pertenencia, que incluso la persona puede no saberlo”.

A la vez, Silvestre advirtió: “la afiliación no tiene absolutamente ningún costo y no conlleva ninguna obligación para el interesado”.

Lugares de afiliación de La Libertad Avanza para este sábado 7 de junio en Córdoba capital

Los lugares de afiliación de LLA en la ciudad de Córdoba serán: Plaza Colón, para las seccionales 1a, 2a y 3a; Paseo del Jockey, para la 4a; Plaza Mariano Moreno, para la 5a; Plaza Alberdi, para la 6a; Plaza Alta Cordoba para la 7a; Plaza del Abuelo y el Niño, para la 8a; Plaza Nuñez, para la 9a; Plazoleta Naciones Unidas, para la 10a; Plaza Jerónimo del Barco, para la 11a; Plaza Naciones Unidas, para la 12a; Plaza Manuel Belgrano (Yofre), para la 13a; y Plaza de Argüello, Lisardo Novillo Saravia, para la 14a.

El horario de afiliación será de 10.30 a 14 y de 16.30 a 18.30.

LLA Córdoba: Bornoroni visita este viernes Villa María para un encuentro de trabajo con referentes de la zona

Este viernes, al caer la tarde, el cordobés Gabriel Bornoroni, líder del bloque de diputados de LLA, visita la ciudad de Villa María, para un encuentro de trabajo con referentes de la zona. El evento tiene lugar en el salón de la Sociedad Rural de Villa María.