Jorge le salvó la vida a Javier, hijo de Daniel Willington, que estaba tendido en el piso, por una electrocución que le puso al borde de una muerte de la que fue salvado por esa valiente acción, que permite ahora que ambos puedan contarla.

“Estaba boca arriba. Traje los palos de hockey, yo estaba con botas”, relató Jorge y agregó: “Lo quise agarrar con otro pibe, quise engancharlo de los pies y no podía”, narró.

Seguidamente, amplió con más detalles lo realizado en ese instante dramático: “Con la mano lo toqué y me dio un cosquilleo y nada más. Cuando lo desprendo lo suelta la corriente y yo me caigo para atrás. Lo asisten las personas y lo llevan para adentro. Un traumatólogo que trabaja en el Hospital Privado lo revive y a mí una médica y un médico del Córdoba Athletic me asisten a mí”.

Según recordó, la voz de alerta de unos chicos fue crucial para evitar la tragedia: “Los chicos gritaban se está electrocutando Javier Willington. Yo ya estaba con las botas, atiné a sacar unos palos de hockey, lo quise sacar y no podía. Al tirarlo para atrás lo despego de la corriente, porque él no estaba en el palo, estaba en el agua”.

“No sé de dónde saqué la fuerza que lo agarré de los pies y lo saqué. No era mucha la electricidad que sentía. Al tironearlo me caigo para atrás. Me llevaron dos o tres personas. A él también lo llevan medio desmayado. Estaba bastante descompuesto, tenía un color medio moradito, oscurito”, sostuvo y agregó que en el lugar del accidente “estaban haciendo cambios de alumbrado”.