Habló el hermano del falso veterinario que mató a golpes a un perro en Córdoba: “Que se haga cargo”

El video de la brutal golpiza que le dio un hombre a una perra en el barrio cerrado San Isidro de Villa Allende, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, sigue indignando a la población en las redes sociales. Ante tal repercusión, el hermano del apuntado habló este viernes.

Se trata del veterinario e intendente de Ucacha, Ariel Moreyra, quien se mudó a la capital hace aproximadamente nueve años y perdió el contacto con su hermano, Hermes Alejandro Moreyra, por una disputa familiar.

El falso veterinario recibió ayuda de un guardia del country. Foto: Captura de pantalla

QUÉ DIJO EL HERMANO DEL FALSO VETERINARIO EN CÓRDOBA

“Hace un año y medio me solicitó trabajar con mi licencia a través de un recurso legal y no lo acepté porque no es lo que corresponde. Desde ese entonces, hubo un quiebre en la relación”, contextualizó Moreyra, en diálogo con Mitre.

Intendente de Ucacha y hermano del acusado, Ariel Moreyra. Foto: Municipalidad de UCAHC

Según el relato de su hermano, Hermes Alejandro hacía “changas en el campo” y comenzó en el rubro de los animales ayudando con la entrega de alimento balanceado en diferentes comercios de Ucacha. Poco a poco, empezó a ejercer como profesional y atendió en diferentes hogares y una veterinaria en Villa Allende.

A raíz de la viralización del repudiable hecho en el country San Isidro, Moreyra descubrió que su hermano fraguó números de matrícula y colocó su nombre en el lugar de los correspondientes para poder ejercer como veterinario.

“QUE SE HAGA CARGO”: HABLÓ EL HERMANO DEL FALSO VETERINARIO

Al ser consultado por qué sintió como veterinario al ver las atroces imágenes, el intendente de Ucacha confesó que no pudo terminar de ver el video porque “es una aberración” y sentenció: “Siento una profunda tristeza. Me duele como veterinario porque amo mi profesión”.

Finalmente, Ariel aseguró que no quiere hablar con su hermano ya que está muy afectado por el video que muestra el ataque fatal contra el perro, se puso a disposición de las autoridades para que se esclarezca todo y concluyó: “Quiero que se haga cargo de lo que hizo y que la Justicia haga lo que corresponda”.