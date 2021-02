Fue uno de los temas urticantes y no resueltos del 2020 el de las suplencias de maestros que no se cubrieron y ahora vuelve al centro del tablero, en la previa al regreso de las clases, con una campaña que ha lanzado la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (Uepc), para pedir la cobertura de esos puestos.

En su campaña, la Uepc pide a los docentes que no realizan tareas que “excedan su carga horaria” y lo fundamenten agregando que “para que el Gobierno cubra todas las vacantes, no aceptes cargos de grados o cursos en los que no estés designado y cobres salario. Para que los alumnos tengan clases, cobertura integral de todas las vacantes”; señalan en sus mensajes.

“No aceptes tareas y obligaciones que excedan tu carga horaria. Es tu derecho. Que tu compromiso no sea funcional al ajuste educativo”, dice otro de los textos que el gremio difunde en las redes.