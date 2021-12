En una guapeada, General Paz Juniors derrotó 2-1 a San Lorenzo de Alen en Catamarca y avanzó a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur. En la ida habían empatado 1 a 1 en campo del Albo. El próximo rival será San Francisco de La Rioja, el 9 de enero, también en partidos ida y vuelta.

Con goles de Diego Albornos y Luciano Copetti, a los 8 y a los 12 del primer tiempo, el conjunto de César Zabala sorprendió en Catamarca y sacó una rápida ventaja. En la segunda etapa absorbió del descuento del dueño de casa y es el único cordobés capitalino que sigue en pie en la competencia.

San Lorenzo de Alem ante Juniors, en el partido jugado en Catamarca. (Prensa Juniors).

El Albo puso en cancha a Acosta; Fermanelli, Francucci, Navalon y Carrizo; Espíndola, Fernández, Copetti y Garbino; Martínez y Albornoz.

Ayer miércoles quedó eliminado Las Palmas, el equipo dirigido por Juan Carlos Olave, que se impuso 1 a 0 ante Sarmiento de Leones con gol de Santiago Strasorier (derrota 2-1 en la ida), pero cayó en la definición por penales 4-1.

Los cruces en la siguiente fase

En el segundo fin de semana de enero jugarán los cuartos de la Región Centro del Regional Amateur: General Paz Juniors-San Francisco de La Rioja; Sarmiento de La Banda vs. Unión Santiago, Sarmiento de Leones vs. 9 de Julio de Río Tercero y Acción Juvenil vs. Argentino de Monte Maíz.