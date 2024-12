Fue goleador histórico de Talleres en Inferiores y jugará Copa Libertadores

Anotó 97 goles en las Divisiones Inferiores de Talleres, no tuvo chanches en Primera, jugó en el Federal A, arrancó el 2024 con una mala experiencia en la Primera Nacional y lo terminó con goles, campeón de Copa Argentina con Central Córdoba y con pasaje a Copa Libertadores. Todo eso le ocurrió a Favio Cabral.

Con 23 años llegó al “Ferroviario” procedente de Mitre de Santiago, y tras un paso fallido por Talleres de Remedios de Escalada. Y justo cuando asumía Omar De Felippe, que le dio un giro extraordinario al equipo santiagueño, ganando la final con Vélez para jugar por primera vez la Libertadores.

Favio Cabral al ser presentado en Central Córdoba. (Prensa Central Córdoba).

“Tengo muchos sueños todavía, jugar en la Selección, ganar títulos y ser campeón con Talleres. Hay muchas metas para mi carrera “, afirmó el delantero en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Se fue del club de Jardín, con la idea de que podía dar más, y la intención de volver en el futuro. “En el pandemia me di cuenta que no tendría continuidad, cuando llevaron como refuerzos a Mateo Retegui y a Michael Santos. No fueron muchas las oportunidades para jugar y tuve que salir a buscar minutos”, explicó Cabral.

Favio Cabral se va a jugar aChile. (Prensa Talleres)

Es muy difícil para el pibe que se forma en Taleres llegar a Primera. Te empezás a poner ‘loco’, querés jugar y no se da la posibilidad. Hoy me siento mas maduro, soy otra persona. Tengo otros movimientos. En Primera mejora la calidad de los entrenamientos y se eleva la vara”, resaltó.

EL EX TALLERES, A LO CAMPEÓN

“Este título es un momento único, soñado. Cuando llegué a Santiago del Estero fue para tener continuidad y de pronto me encuentro campeón”, enfatizó Cabral sobre su incoporación a Central Córdoba.

“Es muchísimo para mi ser campeón. El año pasado estaba jugando Federal A con Cipoletti, y ahora estoy en Primera. Muy contento por lo que estoy viviendo”, remarcó en otro tramo de la entrevista.

El delantero Favio Cabral. Promesa de gol que cruza la cordillera.

“Salí de Talleres, que es como mi segunda casa. Obvio que uno sueña con jugar y salir campeón en mi club. Ojalá algún dia vuelva y lo cumpla. Hoy estoy muy bien en Santiago del Estero”, añadió el goleador.