Belgrano: las causas del “rechazo” a Walter Erviti y por qué no vino el Ruso Zielinski

La dirigencia de Belgrano finalmente confirmó a Walter Erviti como nuevo entrenador, más allá del palpable rechazo manifestado en las redes sociales por socios e hinchas ante la noticia. La falta de experiencia en Primera y los antecedentes pocos convincentes en las campañas que lo preceden, motivaron las reacciones negativas en el público Celeste.

Ariel Rojas, directo deportivo, realizó un raid periodístico en los distintos medios para hacer públicas las razones por las cuales la balanza se inclinó por Erviti, y no por Fabián Bustos, Diego Davobe o incluso Ricardo Zielinski.

Walter Erviti será el nuevo entrenador de Belgrano (Audax)

“Fue elegido porque entendemos que es el perfil que mejor se adapta para el proyecto que tiene Belgrano, que es lo más importante de todo. Estamos convencidos que lo que la institución pretende es superior a cualquier nombre y se buscó un perfil que se adapte a eso. Viene para aportar lo suyo a la estructura de trabajo y creemos que es el adecuado después de tomarnos un tiempo para analizar la decisión. Por ejemplo, se va a adaptar al estilo de juego que pretendemos en el club”, aseguró Rojas.

Ariel Rojas, director deportivo del Club Belgrano. (Facundo Luque / La Voz)

Ante la pregunta de cómo tomaron la fuerte resistencia de parte de los hinchas por la contratación, el “Chino” señaló: “Nadie lo ha escuchado hablar ni se ha sentado con él. Todos se basan en los datos duros de las estadísticas. La verdad es que desde que estoy en Belgrano nunca vi una resistencia así, es cierto que no han pasado tantos técnicos, porque veníamos de Guille (Farré) y ahora Juan Cruz (Real). Pero la verdad es que me sorprende, porque no se lo conoce y el argumento de su corta experiencia para mí no es relevante”.

Aprovechó para aclarar que Eriviti no fue elegido por ser amigo suyo. “Lo conozco por haberlo enfrentado como rival, cuando jugaba en Boca”, apuntó. Y que no es representado por Christian Bragarnick, empresario muy vinculado a Belgrano.

“Hablé cuatro veces con Walter. Mi trabajo fue analizar muchos entrenadores, poner los informes en la mesa y hacer la devolución, y dar la opinión que corresponde por el lugar que ocupo. Después el nombre fue consensuado, sé que nos jugamos cosas importantes siempre que tomamos decisiones, por eso quiero un buen 2025 por el bien de Belgrano”, asumió el “Chino”.

LOS ANTECEDENTES DEL NUEVO DT DE BELGRANO

“El Luifa Artime habló con el presidente de Atlanta y le recomendaron a Erviti. No querían que se fuera, potenció la Reserva, vendieron jugadores... La estadística no era mala, salvo por los últimos partidos, cuando ya se sabía que no continuaría”, indicó Rojas.

Erviti y su complicado paso por Audax Italiano (Prensa)

“Tiene pocos partidos dirigidos. Tuvo un paso de año y medio por Atlanta (en la Primera Nacional) y más lo que se percibe en cada una de la charlas, uno va sacando conclusiones respecto de sus habilidades para el manejo del grupo, cómo se inserta en la estructura, cómo es en el día a día. Noté que es un tipo muy abierto a las estructuras que tiene el club para ser parte de ella”, resaltó.

LA NEGATIVA DEL RUSO ZIELINSKI Y LA SALIDA DE REAL

“Si hablamos de espalda, el único que la tiene es el Ruso. Sabíamos que hasta que no terminara el torneo con Lanús no iba a querer sentarse a hablar. Apenas jugó el último partido el Luifa lo llamó, y el Ruso le dijo que por cuestiones personales debía quedarse en Buenos Aires hasta marzo”, destalló Rojas.

Juan Cruz Real DT de Belgrano en el partido contra Independiente Rivadavia en Alberdi

En cuanto al paso en falso por la contratación de Juan Cruz Real, expresó: “En lo personal le estoy muy agradecido, demostró que tenía muchos fundamentos en lo que creía y hacía. Se dio cuenta cuando tuvo unas declaraciones desafortunadas, por el lugar y el momento en que las hizo, que algo se rompió. Creo que se apretó tanto la rosca, que se llevó a los jugadores al límite y no sé si podían dar más”.