“Fue como si estuviera en una juntada con amigos”, contó el cordobés que conoció a Gómez y Ocampos en la playa

En diálogo con Vía Córdoba, David Pereyra reveló detalles de ese encuentro. “Yo estaba con muchos nervios, pero me dijeron que me quede tranquilo y que me siente a tomar mate con ellos”, recordó.