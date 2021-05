Una enfermera se volvió viral este jueves luego de que sus compañeros la fotografiaran rindiendo y aprobando un parcial mientras hisopaba. La joven de 23 años, que se desempeña como voluntaria en el Centro Cultural Córdoba, debía completar un examen correspondiente a la materia “Cuidados Críticos” de la Licenciatura en Enfermería pero decidió asistir a trabajar para no dejar sola a su compañera de turno.

La trabajadora de la salud Rosalía Vergara contó, en diálogo con El Doce, que realizó la evaluación en los lapsos que se generaban entre pacientes. “Entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente”, narró la estudiante de enfermería oriunda de Jujuy.

Además, como si esto fuera poco, vale destacar que ese día Vergara fue caminando desde su casa en barrio Jardín hasta el Centro ubicado en Nueva Córdoba para brindar su servicio ya que había paro de colectivos. “Ella tenía que rendir y no quería dejar a sus compas solos, y así rindió con la gran noticia que aprobó”, posteó una de sus compañeras en Instagram.

Rosalía Vergara pasó la evaluación desde su celular Instagram

Por su parte, otra publicación con su imagen valoró: “Además de trabajar arduamente, elige seguir capacitándose para ser licenciada aunque tenga que rendir el examen así”.