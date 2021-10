Momentos dramáticos se viven en el norte de Córdoba por los incendios voraces que no logran controlarse. A las dos víctimas fatales y los heridos graves que dejaron el fuego se le suman las amenazas a las viviendas y a la vida de los animales silvestres en la zona.

En este marco es que se conoció en las últimas horas una de las fotos más tristes que dejaron estos incendios: un gato montés que murió como consecuencia de los incendios.

El animal habría muerto sofocado por el humo en la zona.

La imagen pertenece a Daniel, quien vive en Chuña Huasi y fue compartida por El Doce. “Se perdieron animales, todavía no sabemos bien cuántos. Al menos 27 vacas y estuvimos recorriendo. No quedó nada de lo material, es tierra arrasada, los alambrados no existen. Estamos todos en la misma”, contó el hombre a ese medio.

Luego de que el fuego arrasara con todo a su paso y mientras Daniel ayudaba para sofocar las llamas en la zona, pudo ver y vivir en carne propia las graves consecuencias. Allí fue donde se topó con dos ejemplares de gato montés muertos en la copa de los árboles.

Eso no fue todo, ya que le tocó vivir otro dramático momento mientras intentaba apagar el fuego. Es que apareció un zorro corriendo con la cola quemada, su caballo se asustó, se paró en dos patas y le provocó una dura caída. “Pasó por debajo del caballo, que se paró en dos patas. Me caí para atrás y me fracturé cuatro costillas”, describió.