Darío Herrera es el árbitro designado para dirigir la final de Copa Argentina entre Talleres y Boca Juniors, el miércoles 8 de diciembre a las 21.10 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A los hinchas Albiazules no les gustó la elección y lo exteriorizaron en redes sociales.

Con Herrera como árbitro, Talleres jugó 12 partidos, de los cuales ganó seis, empató dos y perdió cuatro. Pero más allá de como le fue a los Albiazules, es por los resultados del Xeneize: 15 ganados, ocho empates y cinco derrotas, al cabo de 28 encuentros.

“El arbitraje de la final no me preocupa, pondrán a algunos de los dos o tres mejores árbitros del país. Ojalá se resuelva por una situación deportiva y no haya que buscar excusas en el arbitraje”; expresó Andrés Fassi ayer miércoles, en Cadena 3.

Junto a Herrera estarán Juan Pablo Bellati como asistente número uno; Pablo González como números dos y Andrés Merlos será el cuarto árbitro. El quinto es Facundo Rodríguez.