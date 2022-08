Fernando Alarcón, referente de Instituto, no se rinde: lo que le pidió a los hinchas

#Ahora. Fernando Alarcón, de #Instituto, en @TercerTiempo30 por @radiopulxo951: "no pudimos dejar los tres puntos en casa, pensamos en nosotros, dejamos pasar una linda oportunidad. No me genera preocupación cuatro partidas sin ganar porque estamos haciendo un gran desgaste" pic.twitter.com/YoojkTvJGs