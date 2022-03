No todo quedará en familia este sábado entre Talleres y San Lorenzo, porque los dos están anémicos de triunfos y todavía no ganaron en la Copa de la Liga Profesional. Tampoco lo será para Federico Girotti, el delantero autor de hasta aquí el único gol Albiazul en el torneo.

Girotti es cuñado de Augusto Batalla, en pareja con Pilar, hermana del arquero ex River y ahora suplente en San Lorenzo. Los dos se conocen desde las Inferiores del club Millonario, más allá de que es tres año mayor que el delantero de Talleres, de 22 años.

“Hablamos casi siempre con Augusto, y todo el día de fútbol. Él ve los partidos de Talleres. Me dice qué tengo que corregir, que tengo que mirar. Y coincide conmigo en que este mal comienzo tiene que ver con los momentos en un torneo y que no hay que desesperarse”, destacó Girotti.

“San Lorenzo es el partido ideal para levantar. No venimos muy bien ninguno de los dos, aunque deberíamos tener más puntos. San Lorenzo contra River mereció al menos empatar y no se si hasta ganar, y con Defensa también. Va a ser un partido lindo”, añadió. Eso sí, evitó dar detalles sobre si hay apuesta o no.

Pilar, muy futbolera más allá de ser hermana de un arquero y pareja de un delantero, divide sus posteos en las redes alentando a ambos. “Para adelante siempre”, el mensaje para Girotti cuando posó por primera vez con la casaca de Talleres.

Con River, otro partido especial

Por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, Talleres recibirá a River a mediados de abril. Partido que debe tener en mente Federico Girotti desde que llegó desde Núñez.

“Quedó demostrado el año pasado cuando vinimos con River, que Talleres le juega de igual a igual. Los equipos grandes le tienen mucho respeto, por la forma en que sale a jugar en cada cancha”, resaltó el dealntero.