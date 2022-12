Facundo Rivero se fue de Racing de Nueva Italia y jugará en Ecuador

Finalmente, Facundo Rivero seguirá su carrera en el Mushuc Runa de Ecuador, y se despidió de Racing de Nueva Italia, donde llegó como refuerzo hace tres años y obtuvo los ascensos al Federal A primero, y a la Primera Nacional en este 2022.

El zaguero central tucumano, uno de las figuras del equipo, volvió para la reanudación de los entrenamientos pero con una oferta tentadora de Agropecuario. Hubo un tira y afloje con la dirigencia Albiceleste, pero se irá de Nueva Italia, en este caso a la primera división del fútbol ecuatoriano. Una baja importante, al igual que la de Franco García, quien jugará en Chile.

Racing se queda sin dos de sus figuras, el Wachi Franco García y el Tucu Facundo Rivero. Foto: Twitter @ClubARacin

“No es fácil para mi dejar esta institución porque fueron tres años muy lindo y en los que se cumplieron los objetivos. Pero es una buena oportunidad para asegurar el futuro de mi familia”, expresó el marcador central, de los mejores de la categoría.

“A los hinchas queda agradecerle el acompañamiento y el cariño que me brindaron. Me voy tranquilo, conforme y feliz. Me llevo estos años en el corazón y ojalá que en el futuro nos volvamos a cruzar”, completó el Tucu Rivero, quien rescindió su contrato.