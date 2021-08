La Municipalidad de Córdoba comunicó la habilitación de las burbujas sociales para todos los eventos. La medida comenzará a regir desde el próximo fin de semana para los bailes de cuarteto que se realicen en establecimientos de grandes superficies. Sin embargo, algunos empresarios se mostraron en desacuerdo.

Si bien la mayoría de los empresarios se mostraron a favor del retorno, Emeterio Farías, empresario ligado al cuarteto, aseguró que esta no es la solución. “No es rentable para nadie. En la prueba piloto Ulises cortó 480 entradas, ¿vos creés que fue rentable para él? Sé que Ulises perdió plata y mucha”, expresó a La Voz.

Para Farías, sería más conveniente habilitar un aforo que supere el 60 por ciento y se habilite el ingreso de personas vacunadas. “No hablé con el resto, pero creo que hay que tomar otro tipo de medidas”, dijo.

Según expresó, el sistema de burbujas encarece las entradas al público. “Los que concurren a los bailes no tienen poder adquisitivo y por eso se van a una fiesta clandestina. Yo no voy a arrancar hasta que no estén dadas las condiciones, no puedo seguir perdiendo plata”, cerró.

Otras opiniones

Otro de los empresarios que se refirió al tema fue el mánager de Ulises, Ariel Capozucca, quien admitió que en su presentación del 21 de agosto no cerraron los números. “El protocolo fue excelente y a la gente le encantó. Sentimos que volvieron a bailar después de un año, algo que al artista lo llena de alegría. Ulises siente que hubo un antes y un después de ese show”, expresó.

Sobre la cuestión económica, dijo que hoy la prioridad es volver a trabajar. “Obviamente que el número no cierra. Pero es un primer paso. Es importante el apoyo de la Municipalidad. Claro que los números tienen que cerrar porque si no el artista no puede seguir trabajando. Lo fundamental es volver, después se acomodará el protocolo para que cierre para todos”, manifestó.

El Negro Videla, uno de los artistas presentes, admitió que con un aforo limitado será difícil que un show sea rentable, pero se mostró optimista de cara al futuro. “Vamos a ir de a poco. Agradecemos el apoyo de la ‘Muni’. De cero a esto, es mucho mejor esto”, expresó.