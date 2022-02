El caso de Reynaldo Flehr, el arquitecto encontrado maniatado y muerto de dos balazos en una casa cercana al aeropuerto de Córdoba, tomó un nuevo rumbo este miércoles luego de que hayan sido detenidos la hija del hombre, su pareja (yerno) y otras tres personas. La fiscal del caso, Claudia Palacios, brindó algunas precisiones sobre la investigación y la pena que le podría caber a los acusados.

“Las detenciones se llevaron a cabo hoy a la madrugada”, comentó Palacios. Esto se dio luego de una larga investigación en la que se analizaron audios y videos y en la que intervino el departamento de Robos y Hurtos de la Policía y el departamento de Investigaciones. Todo comenzó el mismo 29 de diciembre, cuando Flehr fue encontrado muerto en su vivienda de avenida La Voz del Interior al 8.200.

“Hicimos un trabajo muy prolijo al tratar de establecer realmente cuál fue la participación de esta gente. De un primer momento se barajaron otras posibilidades, pero concluimos que ésta fue más certera”, comentó la fiscal.

Y agregó: “Un hecho de violencia fue, evidentemente. No es un homicidio en ocasión de robo, hasta ahora. Tal vez con la investigación que continúe esto cambie”.

Cómo fue el asesinato del arquitecto Foto: Diego Forti

Además, aseguró que hubo un detalle que les permitió apuntar la investigación a Irina, la hija del arquitecto Flehr. “Al observar las cámaras y audios nos dimos cuenta de un rastro que dejaron”, aseguró. Aparentemente, la mujer lloró al momento de ser detenida y no emitió palabras.

Por el momento no se pueden brindar detalles del móvil por el que fue asesinado el arquitecto para no entorpecer la investigación y el proceso. “Lo estamos investigando. No dieron ninguna versión al momento de ser detenidos”, afirmó Palacios.

Aun así, una de las razones de este violento hecho podrían apuntar a la gran cantidad de propiedades que tenía el arquitecto y que la hija buscaba heredar. “Es la única heredera, puede ser un móvil, no lo sé”, declaró la fiscal

Los detenidos serán imputados por homicidio agravado por uso de arma de fuego, seguramente algunos de ellos se los calificará por el vínculo. La única distinción es que la hija y el yerno serán considerados participes necesarios y las otras tres personas, coautores de homicidio calificado. “Más de la pena perpetua que les corresponde no hay otra pena”, detalló Palacios.

Los cinco detenidos serán trasladados a la UCA y luego de que se cumplimente el protocolo por Covid, serán encarcelados en Bouwer. “Tenemos suficientes elementos de investigación para llegar a esta decisión. Hay elementos de prubeba suficientes, no puedo decir cuáles”, concluyó Palacios.