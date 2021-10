La empresa Ersa sumó nuevos inconvenientes en los últimos días y, después del insólito caso del chofer que abandonó a los pasajeros, los trabajadores salieron a denunciar la falta de unidades que terminan afectado las frecuencias.

En este marco, desde la Municipalidad de Córdoba intimaron a la empresa para que ponga las unidades en servicio y mejore las frecuencias en un plazo de 48 horas. El secretario de Movilidad Urbana, Marcelo Mansilla, confirmó esta información y aseguró a El Doce que tomarán “todas las medidas que deban tomar”.

Por su parte, uno de los choferes reconoció que “en la mayoría de las líneas faltan dos servicios por líneas. Hay unidades pero se rompen y tardan en ponerlas en condiciones”.

Mientras que otro agregó: “Nos llevan a las puntas de línea porque no tenemos colectivos para trabajar. No hay coches, hace meses que vivimos esta situación. El miércoles faltaron 70 servicios. De la empresa no dicen nada, cobramos gracias a la Municipalidad”.