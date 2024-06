Entre pinzas: cordobesa comió un particular insecto en Tailandia y su reacción es furor

Asia es conocida por su organización y precisión en la cocina, así como en la variedad y extravagancia de sus platillos. En este sentido, una cordobesa comió un particular insecto en Tailandia y su reacción es furor en las redes sociales.

CORDOBESA COMIÓ UN PARTICULAR INSECTO EN TAILANDIA

La joven se trasladó al país del sudeste asiático, que es conocido por sus playas tropicales, los imponentes palacios reales, las ruinas antiguas y la figura de Buda. Pero ella fue para el otro lado y acudió a un mercado urbano “para probar algunas cositas”.

Tailandia: Chiang Mai, la capital del norte

En primera instancia, @lurainero comió unas gyozas de cerdo y queso, que son una especie de empanadas. Luego, cató unos buns, unos panecillos al vapor que tienen diferentes rellenos, y quedó sorprendida con su textura.

qué son y cómo se preparan las gyozas, playto típico japonés

Pero luego de recorrer gran parte de los puestos de comida, llegó la hora de la verdad: probar insectos fritos. Cada espécimen se daba recién cocinado y condimentado en un palillo. “Hasta cocodrilo”, dijo anonadada.

VIDEO: CORDOBESA COMIÓ UN PARTICULAR INSECTO EN TAILANDIA

Finalmente, la cordobesa le dio el celular a su compañera y sin pensarlo dos veces comió un escorpión no venenoso. “Tengo miedo que me caiga mal”, expresó en el video publicado por @cordobagourmet en su cuenta de Instagram.

“Es muy duro, no lo puedo tragar”, contextualizó entre risas la joven que comió un particular insecto en un mercado de Tailandia y es furor en las redes sociales por su reacción. Para sacar el sabor particular, cerró