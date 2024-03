Kami Franco probó una reconocida marca de café y un detalle en su reacción causó furor

Kami Franco, la influencer nacida en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, se hizo viral en las últimas horas porque probó una reconocida marca de café a nivel mundial y un detalle en su degustación causó furor en las redes sociales.

La joven suele subir videos narrando su día a día o actividades importantes que rompen con la rutina. En este marco, confesó que por primera vez en 23 años iba a degustar una bebida de Starbucks, pero la pronunciación de la lengua inglesa no pasó desapercibida.

Una sucursal de Starbucks, el 26 de abril de 2022 en Havertown, Pennsylvania. (AP Foto/Matt Rourke) Foto: Matt Rourke

VIDEO: KAMI FRANCO PROBÓ UNA RECONOCIDA MARCA DE CAFÉ

“Con 23 años va a ser la primera que voy a tomar un starbuk, digo un starbar, un starb... ay, Odio cuando escriben las cosas en inglés y se dicen diferente”, manifestó la madre de Roma en una producción que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego, le dio un buen sorbo a la infusión, pero no era lo que esperaba. “Está amargo, no me gusta”, dijo. Resultó que, El Moneda, su pareja, le pidió un café negro frío y ella deseaba una bebida sabor cookie (galleta).

Ante este escenario, el artista fue nuevamente a la sede de la marca estadounidense y luego de una fila de 20 minutos llegó con el pedido correcto. “Ahora sí, este es el que yo quería”, cerró Kami.