“Juan Cruz está en Rosario. Estamos negociando. Queremos a Komar en el club y el jugador también lo quiere. Lo que proponemos, ya que Fassi no acepta un préstamo, es que Talleres tase el ciento por ciento del pase, comprar el 50 por ciento, darle el 35 por ciento que les falta del pase de Rodrigo Villagra, fijar una opción por la otra mitad y ser socios en el caso de una futura venta del jugador”.

La explicación corre por cuenta de Ricardo Carloni, vice presidente de Rosario Central, sobre las tratativas por Komar. El zaguero decidió quedarse en Rosario, entrenando, a la espera que el club destrabe la situación con una mejor oferta para Talleres, que pretende tres millones de dólares por la ficha. Y rechazó una oferta de la MLS porque quiere jugar para el Canalla. “No va a volver a jugar en Talleres”, aseguró el directivo.

Talleres le dio la bienvenida a Rodrigo Garro, quien cambia de barrio. Foto: Twitter @CATalleresdecb

“Tenemos que encontrar con Fassi un punto de equilibrio, porque tampoco vamos a esperar hasta el último día del libro de pases. Me daría mucha lástima por el pibe si la operación no se hace”, señaló Carloni al ser consultado por Mundo D. Y aclaró: “De ningún modo aceptaremos negociar porcentajes de los pases de (Gino) Infantino, (Lautaro) Blanco u otro jugador, que son patrimonio del club”.

Y completó: “A nosotros nos pasó con Villagra, quien se plantó para irse a Talleres. No nos gustó, pero no podíamos cortarle la carrera al chico. Fue una negociación difícil, porque con Fassi tenemos muchas diferencias. Pero encontramos un punto de equilibrio y Villagra está jugando en Talleres. Lo mismo tiene que pasar con Komar, porque no va a volver a jugar en Talleres”.