“Tanto nosotros como la Agencia Córdoba Deportes y Talleres queremos jugar un clásico. Si Talleres no clasifica en el torneo que está jugando (en La Plata), puede haber clásico el 28 de enero”. Con la firma de Luis Artime, presidente de Belgrano, sobre un posible duelo cordobés con las dos hinchadas.

La intención es jugarlo entre el jueves 3 y el sábado 5 de febrero, pero ya estará en marcha el torneo de tenis ATP Córdoba Open en el Kempes, con fecha de comienzo el sábado 29 de enero. En cuanto al Hexagonal Internacional que disputa Talleres en La Plata, este sábado enfrenta a San Lorenzo en su segunda participación y debe ganar para avanzar.

Luis Artime, presidente de Belgrano, optimista para la realización del clásico con Talleres. Foto: Twitter @mesadelfutbolo

En diálogo con La Mesa del Fútbol por Radio Pulxo, el Luifa también se refirió a los refuerzos, a los que faltan por llegar y a los recursos para conseguirlos. “Los refuerzos que han llegado fueron consensuados con el entrenador. La situación económica del club hoy es espectacular. Estamos al día y con acreencias por cobrar. Una de ellas es por el “Chino” Zelarayán y está por entrar algo de (Emiliano) Rigoni de San Pablo”, anticipó.

Por Comba y Aguerre

“Lo de (Maximiliano) Comba está en los últimos detalles y la gente de Newell’s demora la respuesta de la salida de Alan Aguerre, igual manejamos otras alternativas de arquero. Queremos potenciar el plantel. Hubo jugadores que funcionaron y otros que no, pero buscamos la sana competencia”, explicó Artime sobre dos posibles refuerzos Piratas.

Y reiteró que el objetivo de Belgrano es el mismo: ascender. “Con las mismas ganas vamos a ir por el objetivo de volver a Primera División lo antes posible. Yo no le miento a la gente, me comprometo a buscar todo, no soy mediocre. Hemos madurado en muchas cosas, y aprendimos de los errores. A la gente de Belgrano no le podemos pedir más nada, se merece una alegría de parte nuestra”.