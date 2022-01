El presidente de Talleres, Andrés Fassi, salió este viernes a responder indirectamente los dichos de su par de Huracán por el supuesto contacto con el entrenador Frank Darío Kudelka. El directivo de la “T” aseguró que no hablaron con el ex DT de la institución.

En diálogo con Mundo D, Fassi agregó que a Kudelka no le pagan hace casi un año. “El tema Kudelka es una problemática que no tiene nada que ver con Talleres. Yo no he hablado con él. Se iría de Huracán si no le pagan lo que le deben, más de 10 meses”, indicó.

Además, el “Zorro” aprovechó la oportunidad para confirmar que “Talleres está buscando otro técnico”. “Si se va Kudelka por falta de pago de Huracán, habrá que ver si Talleres ya tiene técnico o si se evalúa su situación. Pero si Kudelka sale de Huracán, es porque en unos días vence su contrato y le deben más del 60 por ciento de todo el año”, aseveró.

En este sentido, Fassi señaló que “Darío (Kudelka) en unos días finaliza su contrato y tiene que decidir. Desconozco lo que hará”. El Presidente del club de barrio Jardín Espinosa remarcó que conoce la situación de Kudelka porque se lo contó Mauro Cerutti, ex preparador físico de Huracán que fue presentado recientemente en el “Matador”.

Los dichos del presidente de Huracán

En medio de los rumores por la supuesta llamada de Talleres a Kudelka, el presidente del Huracán David Garzón aseguró: “Me molesta cuando las formas no coinciden con mis principios y mis valores”. “Cuando lo fui a buscar a Kudelka, al primero que llamé fue al presidente de Newell’s, Cristián D’Amico, para preguntarle si era cierto que Kudelka se iba para yo poder hablar con él. Si seguía, yo no me metía. Nunca llamaría a un técnico que tenga trabajo”, expresó.