Andrés Fassi: el Talleres de Cocca, “salir de donde estamos”, y el mercado de pases

“La primera parte será para salir de donde estamos. Muchos piensan que será complicado jugar copas. Muy difícil. Pero no estamos muertos. Tenemos ilusión de ir a la Sudamericana. Nunca nos había tocado hacer 13 puntos. Verán un Talleres con dientes apretados y cuchillo entre los dientes. Con ese compromiso llega este cuerpo técnico”.

Así se expresó Andrés Fassi ante la prensa, en un recorrido para mostrar el avance de las obras en el predio Amadeo Nuccetelli, con trabajos en cinco de las 12 canchas en las 24 hectáreas. Y habló de todo lo concerniente al mundo Talleres.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, no dejó tema sin hablar sobre el presente y y el futuro del club. Incluso de las decisiones del pasado. (La Voz)

“Había ocho equipos buscando DT. Hubiésemos querido tener el entrenador del primer anillo. No al segundo o al tercero. Si no pasó eso no es porque no lo vemos. Si no vino antes es porque no se pudo. Cocca es de ese anillo. Tenía dos opciones de afuera. Brasil nos podía superar. Cocca eligió Talleres. Quería venir. No fue fácil. Ambos hicimos un esfuerzo y se dio ahora”, indicó sobre el nuevo entrenador.

Diego Cocca fue presentado como el nuevo director técnico de Talleres en el predio

“Me dijo Cocca. No vamos a ver un Talleres siempre igual. A veces jugaré con tres centrales. Otras con dos. Con distintos sistemas. Cuándo uno dice quiero un extremo. Hay que justificarlo. Ninguna palabra vale más que la otra. Hay situaciones. Como la de Santiago Fernández, tiene que estar entre los centrales”, ahondó Fassi.

LOS QUE SE VAN DE TALLERES

“Supongamos que salga Herrera, tiene que llegar uno de ese nivel. Siempre hablo con Guido. Se quedaría a vivir. Esta el tema económico, como lo que nos plantearon Hincapié, Garro, Santos, Ramón Sosa... Me gustaría que no salga y si sale será por la puerta de adelante", explicó Fassi sobre la situación de el arquero y capitán.

Guido Herrera. Entrenamiento de Talleres en el predio. Foto: José Hernández / La Voz

“Así es con Benavidez, Girotti, Galarza... Jugadores que se vaya tiene que ser reemplazado por uno a nivel. No tenemos necesidad de vender. Vamos a priorizar lo deportivo. Tenemos pedidos por Guido, Benavidez, los Galarza, Girotti, son 10 u 11 jugadores. Tarragona se va. No hablamos de Nahuel (Bustos), pero llegará un 9“, detalló.

Emanuel Reynoso y Nahuel Bustos en el Card de Talleres en la mañana del viernes. (Prensa Talleres9

“Plantel corto con 27 jugadores de campo, más arqueros. Son 17 partidos. Si clasificamos, serán más. No jugaremos entre semana. Saldrán más jugadores que los que lleguen. No está establecidas las salidas", añadió Fassi.

LOS POSIBLES REFUERZOS

“Buscaremos un extremo, un delantero, un central, quizás. (Sebastián) Villa va a ser una alternativa para todos. Para los 30 equipos. Cuándo se vaya a preguntar se verá. Ya fuimos el año pasado. No se dio”, remarcó Andrés Fassi.

Sebastián Villa (28 años). Independiente Rivadavia tiene la pelota. Talleres quiere al atacante y la "lepra" a Studer y a Sequeiria. (Prensa Independiente)

Y confirmó las repescas de Luis Angulo y el “Rulo” David Romero. “Angulo fue a donde podía jugar. Como Sequeira. Son la base de la sustentabilidad. Todos los que prestamos. Son 27 en total”, enumeró.

Luis Miguel Angulo vive un gran momento en Central Córdoba y Talleres lo quiere de regreso en su plantel. (AP)

“Hay repesca por Romero. La estamos negociando. Lo quiere ver Cocca. Angulo, Rick y Depietri, más Villa. Estaríamos cubiertos. También están Botta y Reynoso“, completó.