Por Alta Córdoba no se viven horas de tranquilidad en lo que al fútbol respecta. Porque a Instituto no se le dan los resultados, el equipo no juega bien, no obtiene los resultados esperados y la figura de Marcelo Vázquez, el entrenador, es cada vez más cuestionada por hinchas, socios y dirigentes.

//Mirá También: El plantel de Instituto ya se instaló en Jujuy, para un partido con mucho en juego

Luego de la derrota de local del sábado pasado, por 2 a 1, ante Tristán Suárez la continuidad del DT albirrojo se puso en duda. Y el mismo entrenador se hizo cargo. “Con los jugadores hablé en esta semana porque tengo muy buena relación con todos los chicos. Imagínate que hemos convivido casi todos los días desde el sábado hasta que juguemos el día miércoles. Obviamente que el resultado del sábado los golpeó porque no era lo que queríamos. Fue totalmente inmerecido. Soy el responsable, lo veo como tal. Trato de liberarlos a ellos, que piensen solamente en que tienen una revancha el día miércoles. Vamos a ir en busca de eso”, le dijo Vázquez a Mundo D.

Sobre el partido del miércoles, a las 19.30 ante Gimnasia en Jujuy, que de ser negativo para Instituto puede ser el último para Vázquez, el DT no quiere ni pensar en eso y afirmó: “Hay que trabajar mucho sobre lo mental, hay que hablar bastante con los jugadores y darles el apoyo que se merecen, que defiendan la camiseta. Después, las cosas te pueden salir bien o mal. Pero la idea es que tengan el respaldo de todos porque son ellos los que salen a la cancha y los que pueden cambiar la historia”.

Marcelo Vázquez dt director técnico entrenador de Instituto vs Tristan Suarez Fotografia José gabriel Hernández JOSE HERNANDEZ | La Voz

Los números no lo ayudan a Instituto. Y el entrenador lo sabe. “La única realidad son las estadísticas y marcan que nosotros tenemos que ganar sí o sí el miércoles, primero para que los chicos vuelvan a creer en ellos y a partir de ahí vuelvan a tener una semana y media tranquila, para poder entrenar de cara a los dos partidos de local que se nos vienen”, opinó Vázquez.

Vázquez lideró este lunes la práctica del plantel en Jujuy (Foto: Prensa IACC). Prensa IACC

//Mirá también: Darío Franco: su deseo de volver a Instituto y el respaldo a Marcelo Vázquez

Con respecto a la formación de Instituto para la visita al Lobo jujeño, es toda una incógnita. Por distintas lesiones, no viajaron a Jujuy Leonardo Ferreyra, Franco Watson, Ignacio Huguenet y Martín Comachi. Y están en duda, por distintas dolencias, el defensor Hugo Vera Oviedo, el volante Joaquín Arzura, el delantero Martín Pino y el punta Joaquín Molina.