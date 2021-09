“No me siento bien, obviamente. A nadie le gusta perder. Sentimos que más allá del resultado, si es lógico o no, es un golpe duro y no lo esperábamos. Nos quedamos con las manos vacías. Hay que evaluar las consecuencias y lo que fueron los 90 minutos. Si sabemos que el primer tiempo fue muy distinto al segundo, nuevamente”.

//Mirá también: Instituto estaba obligado a cambiar la cara pero perdió con Tristán Suárez

Marcelo Vázquez habló en conferencia de prensa tras la derrota de Instituto 2 a 1 con Tristán Suárez, y cuando había expectativa en torno a un posible alejamiento del cargo ya que la campaña no es la esperada, con la Gloria lejos de los puestos de los que pelean por algo en la Primera Nacional.

//Mirá también: La lista de Instituto, con bajas por lesiones y un regreso para la “ley del ex”

“¿Mi continuidad? Eso se lo tendrán que preguntar al presidente. Estoy triste, estoy golpeado, como todo el grupo de jugadores. Es algo lógico. Llevo tres meses acá en la institución. Si el responsable es Marcelo Vázquez no voy a tener problemas en dar un paso al costado. La decisión es de la dirigencia y del entrenador. Tengo muy buena relación con el presidente. Estoy agradecido a la confianza que me dio desde el primer momento. Hablaremos como la reunión que tuve antes de ayer con todos ellos”, expresó el todavía DT Albirrojo.

“Fuerza tengo. Estoy golpeado porque a nadie le gusta perder y de la manera que perdemos, tanto este como el partido pasado. Pero sé que esto es fútbol y es base a resultados. Soy transparente de lo que siento y pienso. Mantengo la calma como en toda mi vida, estoy tranquilo y sí muy preocupado por lo que nos está sucediendo”, añadió Vázquez. Y remarcó: “Es la primera vez que pierdo dos partidos seguidos”.

Lo que viene

“Plazos no me pongo, esto es día a día, partido a partido. No creo en los plazos, sí creo en los proyectos, que se pueden cristalizar o no. Esto es hablar, charlar, buscar lo mejor siempre para la institución. Sabemos que las personas estamos de paso, sean jugadores o entrenadores. Soy un agradecido donde estoy, de las personas que han confiado en mi, como Juan (Cavagliatto)”, declaró Vázquez.

La próxima para la Gloria será el miércoles 8 de setiembre en la visita a Gimnasia de Jujuy, que derrotó como local 1 a 0 a All Boys.

Volviendo al rendimiento del equipo en la derrota ante Tristán Suárez, explicó: “En el segundo tiempo no tuvimos la fluidez del primero. Nos vuelven a hacer otro gol rozando en un jugador nuestro y descolocando al arquero. Los tres últimos goles fueron así y son cosas que no manejamos. No nos pudimos reponer y los cambios no resultaron, obviamente. El responsable número uno soy yo”.

Sobre este aspecto, el de los cambios que introduce durante los partidos y que los hinchas le recriminan, como lo fue sacar a Rodrigo Garro, se hizo cargo. “La decisión de sacar a Garro no fue acertada y me hago totalmente responsable. Garro estaba cansado por eso decidimos sacarlo. Justo había resuelto un par de jugadas bien, dudamos pero decidimos hacer el cambio pero nos equivocamos en sacarlo. El equipo empezó a perder la pelota y sentimos su salida”.