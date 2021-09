“Yo respeto muchísimo la posición de un gran entrenador que tenemos, como es Alexander (Medina). Es lógico que quiera tener los mejores jugadores y tratar de que no se los lleven. Yo prefiero un entrenador proactivo, que me exija permanentemente buenos planteles, y no uno apático, que le dé lo mismo el nivel de jugadores que tiene. Ya habrá tiempo de hablar con Alexander y será un gusto tremendo que pueda continuar con nosotros”.

Textual de Andrés Fassi, presidente de Talleres, en una entrevista con el programa “Cómo te va” de Radio Colonia. Y sobre una situación que tiene en vilo a los hinchas, por el enojo del Cacique Medina, quien desde hace cinco fechas no habla en público, por una supuestamente tensa relación con el directivo.

Fassi regresó a Córdoba después de tres meses en el exterior y termina de cumplir la cuarentena de rigor. “En los 37 años de gestión que llevo en el fútbol me ha tocado tener 29 cuerpos técnicos distintos y hemos ganado 23 títulos. A la par de eso, que me parece extraordinario que un entrenador exija a la institución, yo no tengo responsabilidad sólo en su área. Tengo toda una estructura, en la que se hace necesario no sólo vender, si no también saber comprar”, remarcó.

Y le tiró un tremendo elogio al DT uruguayo: “Estaremos gustosos de tenerlo un tiempo más en el club. Es un técnico que le ha dado muchísimo a Talleres. No muchos entrenadores tienen la característica de que le entregás un jugador seis puntos y te lo devuelva ocho puntos”,

Refuerzos

“Han venido dos jugadores como Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli, con posibilidades muy importantes en los deportivo y en cuanto al futuro económico. De Villagra, estaremos hablando en el próximo año o año y medio de uno de los mejores volantes de contención del fútbol argentino”, destacó Fassi.

“Vino también (Juan Cruz) Esquivel, otro joven surgido de Atlético Rafaela, que también dará muchísimo que hablar. Se fueron Hincapié y Navarro, pero vinieron este nivel de jugadores. Y siguen llegando, a pesar de los que se fueron”, argumentó.

“Esto ya lo viví cuando les tocó irse a Nahuel Bustos, (Tomás) Pochettino, (Facundo) Medina... parecía que se venía el fin del mundo, pero el fin del mundo a veces es para el hincha, que no tiene por qué saber qué hay detrás de la posibilidad de vender, que viene de la mano de la decisión de comprar. Porque más del 50 por ciento de lo que ingresó por las ventas, se reutilizó para comprar y hoy el club tiene más del 90 por ciento del plantel propio, un patrimonio extraordinario”, puso en relieve.

Para añadir: “Y en un fútbol en el que el ingreso por televisación es casi nulo en relación a lo que sucede en el mundo, donde una pandemia nos quitó la posibilidad de tener público y en el que los patrocinios se cayeron un 80 por ciento, la única forma de sostener la gestión es con sustentabilidad”.

Puntero

Cuando se le preguntó respecto a qué siente al ver a Talleres al tope de la tabla de la Liga Profesional, Fassi no disimuló su satisfacción. “Es un momento especial. Pero yo hago una reflexión que va más allá de los deportivo. Para mí hay dos tablas de posiciones. Por un lado está la deportiva, en la que ahora estamos punteros y por lo que estamos muy felices, porque hace 18 años que no sucedía. Y también está la institucional. Ahí Talleres no debe un peso a nadie y en cuatro semanas vamos a estar inaugurando obras por más de 300 millones de pesos, con un club totalmente saneado y sustentable”.

Y subrayó: “Es muy lindo poder demostrar que aún no teniendo los grandes presupuestos que tienen otros y sin endeudar al club, también se pueden hacer las cosas bien. Talleres, con muchos menos que muchos otros, hace mucho más. Y esa es la ecuación que hay que tener para lograr un fútbol argentino distinto”.