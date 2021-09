No es un nombre más en Instituto. Desde aquella campaña inolvidable de 2011/12, Darío Franco se mantiene en la memoria del hincha Albirrojo, sobre todo en épocas de vacas flacas, en las que el equipo no hace pie en la Primera Nacional.

“Siempre estaré dispuesto a volver a Instituto más allá de mi último paso. Pero mi mayor deseo es que a Marcelo (Vázquez) le vaya muy bien en su actual proceso”, remarcó Franco en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

Vale recordar que su último ciclo en el club de Alta Córdoba terminó de manera brusca y turbulenta. “El último paso... ya pasó. No tengo ningún rencor, cada uno defendía lo suyo. Deseo que el club logre el ascenso lo más pronto posible”.

Respecto a aquel recordado Instituto que estuvo a las puertas de la Primera División, expresó: “No ascender como ese equipo fue una cuenta pendiente, todo lo que pasó ese año fue muy bueno. Fue todo brillante, el país hablaba de ese Instituto y lo veo como un gran éxito”.

Y añadió: “No nos podemos quedar con que fue un fracaso porque no se ascendió. Perdimos el último partido y no logramos el primer ascenso. No me entra en la cabeza decir que fue un fracaso, durante 10 meses disfrutamos”.

A propósito de disfrutar, fue quien hizo debutar a Paulo Dybala. La Joya reapareció en la Selección Argentina y Franco lo evaluó: “Está muy adaptado a jugar de media punta, con un nueve de referencia, ahí se siente más cómodo. A la Selección también le puede dar mucho por los costados”.

Campeón en la Copa América 1991 y ‘93, y autor de dos goles en un duelo con Brasil por ese torneo en Chile, el DT se refirió también al duelo de este domingo por Eliminatorias y con banca al entrenador: “El mérito que tiene Scaloni es armar un gran grupo, no sólo un buen equipo. Se nota un apoyo entre ellos, una amistad, una armonía entre todos”.