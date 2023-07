En fotos: la despedida de Bruno Zapelli y la promesa a los hinchas de Belgrano

Era como para otro tipo de despedida, porque Belgrano perdió 1 a 0 con San Lorenzo en su segunda derrota consecutiva en el Gigante de Alberdi. De igual modo, la multitud despidió a lo crack a Bruno Zapelli, quién seguirá su carrera en Brasil.

El talentoso volante ensayó una especie de vuelta olímpica para saludar a los hinchas Celestes, que valoran sus condiciones y seguramente lo van a extrañar. Fue transferido al Paranaense de Brasil por cerca de 4.5 millones de dólares.

Bruno Zapelli se despidió de Belgrano en Alberdi en el partido ante San Lorenzo. Los hinchas le agradecieron su aporte. Foto Javier Ferreyra

“A veces las cosas salen, a veces no. Pero este grupo siempre deja todo y está bueno que la gente lo reconozca. Agradezco a todos y también a mis compañeros del plantel, de los más chicos a los más grandes”, expresó Zapelli.

EL RECUERDO GIGANTE QUE SE LLEVA ZAPELLI DE BELGRANO

"ESPERO ALGÚN DÍA VOLVER A VESTIR ESTA CAMISETA"



La emoción de Bruno Zapelli tras jugar su último partido con Belgrano. El volante seguirá su carrera en Atlético Paranaense de Brasil. Además, aclaró que sueño es jugar con la Selección Argentina.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HzB2vPKqxY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2023

Bruno Zapelli fue el último en retirarse del campo de juego, por las demostraciones de afecto y porque lo esperaban su familia, su novia y los parientes, para la foto. En ese momento emotivo, recordó a su abuelo. “Me ve desde el cielo. Era hincha de Belgrano de siempre y no me pudo verme jugar con esta camiseta”.

Antes de la partida y conmovido hasta las lágrimas, el 10 dejó flotando una promesa en Alberdi: “Algún día volveré a vestir la camiseta de Belgrano”.

BRUNO ZAPELLI Y JUGAR PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Siempre fue mi sueño y haré todo lo posible para estar y que me llamen”. La declaración el volante ahora ex Belgrano, en referencia a la convocatoria para jugar en la Selección argentina Sub 23, luego de haber sido convocado por la Sub-21 de Italia.