En el Belgrano puntero e invicto de la Copa de la Liga, el equipo no se toca

Belgrano disfruta su momento en la Copa de la Liga, en la que es puntero de la Zona B. Y el miércoles 25 recibirá en Alberdi a Central Córdoba a las 18.30 por la décima fecha. En principio, con la misma formación del triunfo frente a Defensa y Justicia.

La idea de Guillermo Farré era la de no cambiar en la visita al Halcón, pero se bajó por lesión muscular el chileno Alex Ibachache y lo reemplazó Lucas Diarte en el lateral izquierdo. El ex San Martín de Tucumán seguiría entre los once, por segunda vez en lo que va del torneo.

Farré, feliz por la victoria de Belgrano (Foto: Prensa Belgrano).

Por lo demás, Belgrano encontró el esquema y el funcionamiento como para no cambiar demasiado. Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón y Facundo Lencioni; Matías Marín; Lucas Passerini; los once del Pirata.

Después del choque en Alberdi y por la fecha once, Belgrano irá ante Lanús en La Forteleza el lunes 30 de octubre, a las 18.30. Lo espera un viejo conocido, Ricardo Zielinski, flamante entrenador del Granate.

Ricardo Zielinski y un nuevo desafío en el Granate (Prensa Lanús)

LUCAS DIARTE, PARA AFIANZARSE EN LA DEFENSA DE BELGRANO

Cuando llegó como refuerzo tras varios intentos, Lucas Diarte parecía que sería el dueño del lateral izquierdo de Belgrano. Pero el chileno Alex Ibachache le ganó la pulseada y fue titular en las ocho fechas iniciales de esta copa. Ahora, se le abre otra oportunidad.

“Es una decisión del entrenador y aquí todos estamos para competir. Lamentablemente entran 11 y todos empujamos del lugar que nos toca, después cuando llega la chance de jugar es cuando hay que demostrar y estar a la altura”, apuntó el defensor.

Lucas Diarte tiene chances de ser titular el domingo ante el Rojo tras cumplir la fecha de sanción por las cinco amarillas. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

Y asumió: “Lo dije en su momento, cuando salí del equipo no estaba rindiendo como quería y como el cuerpo técnico lo requería. Obviamente tuve que salir y esperar mi tiempo, mi momento, seguir entrenando y mejorar en donde estaba fallando. No tuvo que ver el cambio de categoría, la intensidad es la misma, es algo más amplio en lo que se empezó a trabajar y hoy me siento muy bien”.

“Tenemos que estar con los pies sobre la tierra. Internamente siempre nos decimos eso y sabemos que si el miércoles ganamos, estaremos más cerca de los objetivos que uno se puede plantear hoy. Hay que estar tranquilos y cada punto sirve para lo que viene”, añadió Diarte.