Nahuel Bustos y el desahogo en Talleres, después de los mensajes intimidatorios que recibió

“No venía teniendo partidos buenos y hacía mucho que no convertía un gol. Lo necesitaba. Ayudar al equipo es siempre lo que quiero. Veníamos de una semana complicada y tristes por la eliminación de la Copa Argentina, que era otro de nuestros objetivos. Lamentablemente el gol no alcanzó para ganar contra Arsenal, no queda otra que dar vuelta la página rápido”. Así reflexionó Nahuel Bustos sobre el bajón futbolístico individual y colectivo en Talleres.

El delantero venía de marrar un penal en la definición contra Boca por el pase a semifinales de la Copa Argentina. Y de cumplir deslucidas actuaciones frente a Belgrano y River, tras una lesión de la que no volvió en la mejor forma. Se reivindicó con un golazo con su sello, después de haber pasado por una situación difícil, por agresiones y mensajes intimidatorios que recibió en las redes sociales.

Nahuel Bustos, con una definición exquisita, marcó el primer gol de Talleres frente a Arsenal. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Fueron algunas personas que se metieron con mi esposa y nuestros hijos por las redes, un momento difícil y que no esperaba. Pero bueno… ya inicié las acciones legales que corresponden. De esas personas ya se van a encargar mis abogados. Me quedo con todo el cariño que me brindaron los hinchas. Sé que ellos no fueron”, resaltó Bustos, ovacionado contra Arsenal.

LAS AMENAZAS E INSULTOS CONTRA LA FAMILIA DE NAHUEL BUSTOS

“Recibimos amenazas de todo tipo, insultos desagradables. Se metieron con mis hijos y si mostrara la perversidad que tienen, más de uno se cae de espaldas. Y piensan que voy a quedarme callada. No me entra en la cabeza la maldad con que se manejaron (…) ¡Con mis hijos no”, planteó Aldana Suárez, esposa de Nahuel Bustos, en una publicación en las redes.

“Se equivocaron. Hay maneras y maneras de criticar. Una cosa es criticarlo a Nahuel por hacer mal su trabajo y otra es el maltrato, la violencia con la que se dirigen con sus palabras”, agregó la mujer.

El festejo de Nahuel Bustos en el 1-0 de Talleres a Arsenal. El delantero se tapó loa cara. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Y aclaró que no quiso insultar a los hinchas de Talleres en general. “Pido disculpas si ofendí a todos los hinchas de Talleres, no era la intención”. Lo hizo porque utilizó la expresión “hinchas de mierda” destinada a quienes insultaron a Bustos, a ella y habrían involucrado a sus hijos Gino y Emma en sus mensajes intimidatorios.

EL REGRESO AL GOL DEL DELANTERO DE TALLERES

Nahuel Bustos no anotaba desde el pasado 27 de agosto, contra Huracán, en el triunfo 2-1 en el Kempes, por la segunda fecha de la presente Copa de la Liga. Una fecha antes, en el debut del equipo en el torneo, le había señalado uno a Gimnasia, en el 3-0 como visitante.

#Ahora. Nahuel Bustos, jugador de #Talleres 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 en @TercerTiempo30 por @radiopulxo951:

🎙"Estaba contento de volver al gol por que no venía teniendo buenos partidos. Estoy muy contento por volver a convertir" pic.twitter.com/evrmV5dHLB — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) October 21, 2023

Lleva jugados 421 minutos en siete partidos en el torneo, en los que marcó, tres goles. Fue titular contra contra Gimnasia, Huracán, Rosario Central e Instituto – las cuatro primeras fechas- y ayer frente al equipo del Viaducto. No jugó por lesión contra Argentinos Junior y Barracas, mientras que frente a Belgrano y River ingresó desde el banco.