Este viernes a las 10, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) se reunirá con la Municipalidad de Córdoba en el marco de un encuentro de mediación. Así lo confirmó el secretario de Prensa y Difusión del gremio, Ariel König a Cadena 3.

Tras la intervención del Gobierno de la Provincia, se logró programar una reunión de mediación entre las partes. El Suoem, representado por su delegado Rubén Daniele, recibió el llamado del ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, para un encuentro que se realizará en sede municipal.

El titular del Suoem habló con Cadena 3 y declaró: “En principio, si sirve para que seamos sinceros y no tengamos más mentiras públicas, la vamos a valorar bien. Pero vamos a evaluar la asistencia con los delegados y la comisión directiva”.

“Podemos decidir si asistimos o no porque no es obligatoria. Pero me aclaró el Ministro (Sereno) que puede poner en marcha la conciliación obligatoria”, agregó. Horas después, el gremio confirmó su asistencia y se informó que, mientras duren las tratativas, no se realizarán actividades gremiales.

Por el lado del Municipio, Miguel Siciliano también confirmó la asistencia de la municipalidad. “Vamos a ir a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, siempre vamos a dialogar”, señaló.