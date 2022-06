Frente a cientos de empleados municipales que marcharon por el centro de la ciudad de Córdoba hacia el edificio de la Municipalidad, el secretario general del Suoem, Rubén Daniele, cuestionó fuertemente a la gestión de Martín Llaryora. En su discurso, el líder gremial aseguró que el municipio “tiene la plata” para darles el aumento salarial que reclaman.

“Hoy nos están cagando el 30 por ciento del salario y en este momento, la plata para el aumento sí está”, señaló el titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Córdoba. En este sentido, reveló que en las primeras reuniones para llegar a un acuerdo, las autoridades municipales les dijeron que había “otras prioridades”.

El gremio del Suoem marcha hacia el Centro Civico por las calles de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“Con la mitad de lo que gastaron en publicidad este año les alcanza para pagarnos, tranquilamente”, consideró Daniele. Segundos antes, el gremialista indicó que a las autoridades “les queda un año y no les importa esta situación porque tienen la cabeza puesta en la casa de Gobierno”.

“Yo no sé quien put... va a ser el próximo intendente y ni me calienta, pero ya le digo al que sea: preparesé o renuncie, porque se va a ver con un quilombo acá”, disparó ante la asamblea, que lo escuchó atentamente. Y sentenció: “No les importa (a la actual gestión) que se choque la Municipalidad”.

El gremio del Suoem marcha hacia el Centro Civico por las calles de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“No quiero meterme en política, pero le tengo unas ganas...”

Al acusar a las autoridades municipales de estar enfocados en las elecciones para gobernador del año próximo, Daniele sostuvo: “No les voy a decir lo que pienso personalmente, porque va a parecer que me quiero meter en política y no quiero, pero le tengo unas ganas...”. No obstante, acto seguido, el sindicalista planteó: “¿Ustedes creen que (Llaryora) se va a la casa de Gobierno por gestión? está claro que no”.

“Schiaretti lo puso acá y ahora se lo lleva para allá”, explicó. “¿Y acá? Dios sabrá”, añadió, en tono irónico.