En medio del tenso conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Daniel Passerini le respondió a Rubén Daniele, quien lo trató de “cagador”.

Daniel Passerini le respondió a Rubén Daniele

“Siempre ha sido la característica en mi caso de no contestar faltas de respeto ni agravios personales porque eso no ayuda a nada, no resuelven ningún conflicto”, indicó, en diálogo con El Doce.

Protesta del gremio de los municipales, Suoem, por las calles de Córdoba capital contra el intendente Daniel Passerini. (Nicolás Bravo)

En este sentido, reconoció su postura en favor de los vecinos de la ciudad de Córdoba. “Represento a un millón y medio de habitantes que la gran mayoría quizás cobra la mitad o menos de lo que gana en promedio un empleado de planta permanente de la Municipalidad”, lanzó.

Passerini habló del conflicto entre la Municipalidad y el Suoem

Respecto a las negociaciones con el gremio liderado por Daniele, pidió por el diálogo. “Vamos a garantizar que se respete la circulación en la ciudad y que los servicios se presten. Nadie puede desatender sus obligaciones porque después tiene que cobrar, entonces eso también se va a tener en cuenta”, agregó.

Por último, adelantó un contexto de caída de la recaudación de ingresos y de aumento de las demandas por parte de los vecinos. “Muchas de las consecuencias que debemos afrontar no son de mi responsabilidad política”, concluyó.