En asamblea, la UEPC analiza la nueva propuesta de la Provincia: ¿comenzarán las clases en Córdoba?

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) lleva a cabo una asamblea con delegados provinciales para evaluar la propuesta paritaria del Gobierno Provincial. Además, se analiza la quita de los Fondos del Financiamiento Educativo (Fonid) y un posible paro de actividades.

Una de las temáticas principales es el acuerdo paritario con la Provincia. “Recibimos una oferta”, explicaron al respecto desde el gremio que conduce Roberto Cristalli, sin detallar porcentajes de incrementos.

“Estamos discutiendo una propuesta, pero más que un porcentaje, estamos debatiendo la forma en que está construida, porque si bien va a determinar un porcentaje, no lo tenemos todavía calculado”, agregaron desde el sindicato. “El tema es que una parte de esa propuesta aplica a todos los ítems, otra parte que aplica a algunos, hay un porcentaje que ‘blanquea’ un monto. Es por eso que nosotros le pedimos al Gobierno que contemplara la complejidad de nuestro salario a la hora de ofrecer una nueva propuesta”, ampliaron.

Roberto Cristalli secretario general UEPC

CUÁL SERÍA LA OFERTA PARA LOS DOCENTES DE CÓRDOBA

Si bien ninguna de las partes dio detalles sobre cuál es la oferta salarial de la Provincia a los docentes de Córdoba, trascendió que, en promedio, impactaría en alrededor del 12% (13% dicen algunas fuentes) en el pago correspondiente a febrero.

La Provincia acordó con el resto de los gremios estatales un aumento del 10% para enero, más un bono de 40 mil pesos. Para febrero (que se paga los primeros días de marzo), pagará una suba que es la mitad del índice de precios al consumidor de enero. El IPC Córdoba del mes pasado fue del 23 por ciento, por lo que correspondería un 11,5. Además, otro bono de 40 mil. Para marzo (que se cobra en abril), en tanto, se prevé un esquema similar al de febrero, pero con un bono de 50 mil.

En el caso de los docentes, la Provincia informó que les pagó un aumento del 14,6 por ciento en enero, pero 10 puntos correspondían al polémico plus por “profesionalidad docente”, que sólo lo cobran aquellos que están frente a las aulas. Los otros 4,6 puntos corresponderían al impacto de los 40 mil del bono no remunerativo.

Uepc, en asamblea, analiza si las clases comenzarán en tiempo y forma. (Gobierno de Córdoba)

El plus es un “reconocimiento”, y no están alcanzados quienes se encuentren “en comisión”, es decir con funciones en otras áreas del Estado o en trabajos no pedagógicos. En contra parte, la UEPC quería que ese plus se tuviera en cuenta a la hora de conformar la propuesta de la paritaria 2024.

UEPC Y LA INCERTIDUMBRE DEL COMIENZO DE CLASES

Además de la paritaria, el gremio está discutiendo el incumplimiento de lo acordado el año pasado respecto del aumento de enero y los problemas derivados por la decisión del Gobierno de Milei de no enviar los fondos del Incentivo Docente (Fonid).

Con todo esto, hay incertidumbre en el regreso a clases en Córdoba. Sin embargo, todo indicaría que el lunes 26, el día del inicio oficial (este jueves comienzan algunos ciclos), no habrá un paro directamente motivado por la paritaria provincial.

El gremio docente analiza si tomará o no medidas de fuerza para el retorno a clases. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

Es que lo que se resuelva este martes, se analizará en lo que queda de la semana en asambleas en las escuelas; y luego, esos mandatos serán puestos en consideración el martes que viene, en una nueva asamblea general. Si la propuesta se rechaza, de allí puede salir un paro.

En este contexto, el Gobierno nacional anticipó que evalúa declarar “servicio esencial” a la educación. Si esto ocurre, los decentes no podrían decretar una medida de fuerza tal como un paro (como ocurre con profesionales de la salud y fuerzas de seguridad).