La vacuna contra el coronavirus llegó para traer esperanza a miles de personas que la consideran un paso clave para volver a la normalidad. Entre esos ciudadanos está Elsa, de 91 años, que este jueves se transformó en la persona vacunada número 100 mil de la provincia, luego de que se habilitara la vacunación a mayores de 70 años.

“Le tengo mucha fe a la vacuna, siento que no me voy a enfermar nunca. Fue duro el encierro. Yo hacía yoga, salía con mis amigas y tuve que dejar todo eso. En la pandemia me he cuidado muchísimo y me seguiré cuidando a partir de ahora. Pero ya me siento distinta con la vacuna” declaró Elsa, mientras se encontraba en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos, uno de los tres centros de vacunación en la capital.

Y agregó: “Le diría a la gente que vengan urgente a vacunarse. Ya me siento otra, me parece mentira, que ya estoy sana y que no voy a tener nunca nada. Esto es muy emocionante. No pensé nunca llegar a los 91 y vivir esto”.

Por su parte, la secretaria de Promoción y Prevención de la salud, Gabriela Barbás destacó que “son pequeños pasos que vamos dando en esta estrategia de vacunación que tenemos para poder seguir afrontando la pandemia, pero ya con otra esperanza, con otra mirada en el contexto de inmunización para Covid”.

La campaña de vacunación avanza en Córdoba y hasta el momento 62.636 dosis se colocaron en el departamento Capital y 36.554 en los 25 departamentos del interior provincial.

De ese total el 43% corresponde a personas pertenecientes a los equipos de salud; 22% a residentes en geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad. Cabe destacar que se ha inmunizado el 100% de los establecimientos geriátricos.

En tanto que un 10% corresponde a educadores de todos los niveles educativos, docentes de nivel inicial y de Educación Especial, y personal estratégico prioritario. Mientras que el 25% restante pertenece a personas de más 70 años que no están contemplados en los grupos descriptos anteriormente.