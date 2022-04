Para este partido ante All Boys, el entrenador de Belgrano Guillermo Farré apostó a un esquema con cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros. La intención siempre fue atacar desde el inicio al rival.

NAHUEL LOSADA (5): Muy atento desde el inicio. Anticipó un avance del rival a los diez de juego. No tuvo mucho trabajo, salvo un par de centros descolgados y, en el gol de All Boys, no pudo hacer mucho.

JUAN BARINAGA (5): Siempre con mucha actitud para marcar e ir para adelante. Aunque, como también le pasa habitualmente, se pasa de vuelta y pierde precisión. Terminó resignando su lugar en el equipo y debe mejorar en terminar mejor las jugadas.

DIEGO NOVARETTI (7): Se alternó con Rébola en la marca de Bianchi, el punta de All Boys. Siempre marcó el camino con sus escapadas y su actitud no sólo marcando sino en el área rival también. Tuvo su merecido premio marcando el gol de la victoria casi en el final del partido.

Diego Novaretti festeja el 2-1 de Belgrano ante All Boys. (Facundo Luque)

ALEJANDRO RÉBOLA (6): Ayudó a Losada a despejar una jugada del rival en el inicio. Fue importante controlando a Bianchi, el delantero neto del rival. También ganó en el área visitante en el gol del empate de Hesar.

AXEL OCHOA (5): Al igual que su compañero de la punta derecha, siempre fue para adelante. A veces con criterio, otra no tanto. Tampoco fue muy certero con los centros y los finales de jugadas.

BRUNO ZAPELLI (6): Al principio, cuando se asociaba con Miño y Comba, fue importante. Luego apareció en forma intermitente. Tiene muy buen trato del balón y tuvo paciencia durante el partido aunque las cosas no le salían del todo bien.

Belgrano recibió a All Boys en el Gigante de Alberdi por la novena fecha del torneo. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

SANTIAGO LONGO (7): Firmeza en la marca y en el equilibrio. Corrió mucho, hizo relevos, dio todo y más. Es el corazón de este equipo.

MARIANO MIÑO (8): Lo mejor de Belgrano en el primer tiempo. Siempre se mostró, siempre buscó la pelota, de sus pies salieron los avances del equipo local. En el complemento trató siempre de ser quien lleve la pelota, una de las figuras del partido.

MAXIMILIANO COMBA (6): En los últimos metros, fue desequilibrante pero estuvo impreciso con el último pase en el primer tiempo. En el complemento su juego se diluyó bastante y terminó reemplazado por Hesar.

PABLO VEGETTI (6): Siempre activo, siempre buscando el gol. Lo tuvo un par de veces en el primer tiempo. En el complemento tuvo que luchar mucho contra los centrales rivales y perdió más de las que ganó. Su actitud contagia y las corrió a todas hasta el final.

JOAQUÍN SUSVIELLES (5): Movedizo por todo el frente de ataque. En la primera etapa, fue indescifrable para la defensa rival. Luego “se le acabó la nafta”, se fue reemplazado en el complemento si poder aportar mucho.

IBRAHIM HESAR (7): El ex Estudiantes de Río Cuarto debutó con gol. Fue certero su cambio y le dio frescura a los ataques.

Gol de Ibrahim Hesar para el empate de Belgrano ante All Boys. (Facundo Luque)

FABIÁN BORDAGARAY (6): Arrancó muy activo por derecha. Tuvo criterio para buscar los espacios y encontrarlos.

ULISES SÁNCHEZ (-): Jugó poco y corrió todas las que le tocó participar.

GABRIEL COMPAGNUCCI (-): Aportó su experiencia sobre el final y tiró el centro para el gol de Novaretti