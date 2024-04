El presidente de Instituto reveló cuántos socios quiere este año y el futuro de dos titulares

Luego de que Instituto compartiera un informe sobre la actual gestión que comenzó en 2021, el presidente Juan Manuel Cavagliatto habló este miércoles sobre la razón de difundir dicho documento y la cantidad de socios que pretende.

ATENCIÓN INSTITUTO: CAVAGLIATTO HABLÓ SOBRE EL INFORME

“No tenemos nada para esconder, nos pareció muy bueno hacer un informe para que el socio llegue a la asamblea lo más informado posible”, dijo Cavagliatto, en diálogo con Impacto Deportivo, sobre por qué comunicaron el informe de la gestión.

Juan Cavagliatto, presidente de Instituto. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

En este sentido, se colocó en el lugar del hincha de Alta Córdoba que alienta al equipo en cada encuentro. “Hay que entenderlo, esto es un proyecto desde el primer día que asumí, estamos convencidos de que vamos a llegar a los objetivos”, indicó.

Uno de los propósitos de Cavagliatto con Instituto es devolverlo al plano internacional del fútbol. “Tenemos un camino largo por recorrer, uno siempre quiere jugar copas, es un camino muy duro”, reconoció.

Instituto en la Liga Nacional de Básquet. (Prensa Oberá) Foto: Prensa Oberá

Para lograr este anhelo, la continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino es fundamental. “Fuimos a buscarlo a (Diego) Dabove con el objetivo de quedarnos en primera, vino y lo cumplió, es un cuerpo técnico de primera que trabajar muchas horas en el club”, contextualizó sobre el actual entrenador que tuvo una racha negativa en el cierre del torneo.

Diego Dabove en el partido Instituto - River. Foto: Javier Ferreyra

CUÁNTOS SOCIOS PRETENDE CAVAGLIATTO PARA INSTITUTO

Por otro lado, el presidente de Instituto reveló: “Nuestro objetivo es llegar a los 50 mil socios, sé que la situación es complicada. Paralelamente, anticipó que “se vienen algunas obras lindas en el estadio, seguramente el área de comunicación lo estará informando”.

Instituto y un informe sobre su actualidad y la gestión de la CD que comanda Cavagliatto. (IACC).

Posteriormente, destacó la cantidad de dinero que ingresó gracias a los futbolistas que surgieron de La Agustina. “Para sacar jugadores tenes que darle las mejores condiciones, es un proyecto muy grande la ciudad Instituto, estamos con muchas obras y planes”, ponderó sobre otro proyecto.

Instituto compartió un informe de la gestión que comanda Cavagliatto. (IACC).

Por último, reveló que en este mercado de pases recibieron “ofertas por jugadores, pero no es lo que esperábamos”. Ante este escenario, reconoció que las cuentas de Instituto están equilibradas. “No estamos apurados por vender, esto no quiere decir que no se vaya nadie”, indicó.

Finalmente, anticipó que evaluarán la situación de dos jugadores claves en el esquema del Instituto de Dabove. “Con Suárez tenemos una opción en diciembre, en un futuro nos juntaremos a analizar, Roffo está en la misma situación, seguramente la vamos a ejecutar”, cerró.