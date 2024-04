Otra derrota de Instituto y la explicación de Dabove: “Hubo mucha efectividad de River”

“Fue un partido con un rival de mucha jerarquía y potencial en ataque. En el primer tiempo salió bastante bien lo que habíamos planificado y nos fuimos arriba al entretiempo. Y en el segundo tiempo hubo mucha efectividad de ellos en una ráfaga rápida que nos desacomoda y nos saca de partido. Sobre todo el tercer gol”. Así resumió Diego Dabove la derrota de Instituto a manos de River 3-1, la sexta en consecutiva, en la despedida de Copa de la Liga.

“Después los muchachos hicieron un esfuerzo enorme y terminaron entregando todo lo que tenían. Pero enfrentamos a un rival de mucha categoría y nos costó mucho tener el partido controlado. A partir del segundo gol nos costó muchísimo más. Pero el contexto y el momento anímico en el que estamos hacen que la confianza también juegue”, reflexionó el técnico de la Gloria.

“La entrega de los chicos fue absoluta. Me quedo con eso. Lo del primer tiempo me gustó pero en el complemento nos topamos con una efectividad muy grande de River”, añadió el entrenador, quien también habló sobre su continuidad en el cargo. Anunció que se viene una mini pretemporada, con amistoso el viernes 3 de mayo ante Independiente Rivadavia de Mendoza “en Alta Córdoba o la Agustina”.

Instituto perdió 1-3 en el Monumental de Alta Córdoba con River en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Y completó: “Creo que tenemos que ir en búsqueda de la clasificación a una copa internacional. Veremos si lo conseguimos, para llegar a eso tenemos que ajustar muchos aspectos futbolísticos”.

DE MICHELIS Y LA RACHA QUE CORTÓ EN CANCHA EN ALTA CÓRDOBA

A Martín Demichelis le consultaron por su charla con los jugadores en el entretiempo y se cruzó con un periodista#TNTSportsenCNNRadio pic.twitter.com/FDGZoA33zc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2024

“Volvimos a dar vuelta un resultado. Instituto no había tenido partido entresemana y así todo lo fuimos a buscar. Dimos vuelta un encuentro en una cancha que históricamente fue complicada para River”, remarcó Martín Demichelis. El Millo no había ganado nunca en Alta Córdoba, donde no se presentaba desde 1990.