El periodista que menospreció a Instituto volvió a criticar al club: “Más chiquito no se consigue”

Hace unos días, el periodista y relator Gabriel Anello había emitido un desafortunado comentario contra Instituto. La frase tomó repercusión y, lejos de disculparse, volvió a apuntar contra el club de Córdoba. “Más chiquito no se consigue”, tildó en sus redes sociales.

El primer comentario se dio al aire en Radio Mitre, cuando el periodista emitió una editorial sobre la polémica entre Claudio “Chiqui” Tapia y Andrés Fassi. Allí, fue despectivo con Unión de Santa Fe, Instituto y Sarmiento de Junín, y señaló que no deberían estar en primera división.

ANELLO VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA INSTITUTO

Obviamente, los hinchas y fanáticos de estos clubes comenzaron a mencionarlo en redes sociales, con distintos mensajes. Fue allí, donde Anello volvió a apuntar contra La Gloria y le dedicó una serie de publicaciones en X (exTwitter).

“Instituto, Central Córdoba de Santiago del Estero te ganó. Anda a jugar al Básquet. Fin”, escribió Anello. Luego, sumó: “Pero mira si me van amedrentar los de Instituto y Unión. Instituto y Unión. Las sociedades de fomento de Villa Ortuzar son más grandes. La cancha de Instituto más podrida que un cajón de manzana. Vamoooo”.

El relator y periodista Gabriel Anello, en Radio Mitre. (Captura).

Lejos de frenar con los comentarios, y ante las críticas de los albirrojos, el periodista agregó: “Perdón, Perdón debo hacer un replanteo. Me están puteando todos los de unión (11) todos los de instituto (6) los demás juegan al básquet, más chiquito no se consigue, y todos lo de C Córdoba (1) tremendo”.

Finalmente, cerró: “Les mando un abrazo, voy a ver un partido de Básquet de Instituto y un partido de tejo de Unión, así veo la trayectoria internacional de ambos, mientras otros de atrás del arco tiran piedras”.